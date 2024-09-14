Двое граждан Грузии освобождены в Южной Осетии

14 сентября 2024, 14:02

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Властям Грузии переданы задержанные в Южной Осетии Лаша Хетерели, отбывший тюремный срок за нарушение границы, и Уча Джохадзе, который заблудился и пересек линию разграничения.

Как писал "Кавказский узел", житель поселка Шаумян Марнеульского муниципалитета Лаша Хетерели - гражданин Грузии, родственники которого живут в Южной Осетии. Он неоднократно отбывал в Цхинвале тюремные сроки за нарушение границы. Так, в декабре 2021 года Хетерели был задержан и приговорен к лишению свободы. Он освободился 28 февраля 2023 года, отбыв срок наказания.

Лаша Хетерели также был задержан в июне 2020 года и провел год в цхинвальской тюрьме за нарушение границы. До этого Херетели также неоднократно задерживали на границе и привлекали к административной и уголовной ответственности, заявил после освобождения Хетерели в 2021 году Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Граждане Грузии Лаша Хетерели и Уча Джохадзе освобождены после задержания на территории, подконтрольной Цхинвалу, и находятся на территории, контролируемой центральными властями сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Согласно заявлению ведомства, для освобождения Хетерели и Джохадзе активно использовался механизм «горячей линии» Миссии наблюдателей Евросоюза, сообщило вечером 13 сентября "ИнтерпрессНьюс".

Об освобождении обоих граждан Грузии сообщил 13 сентября и Комитет госбезопасности Южной Осетии. Лаша Хетерели был задержан больше года назад и отбыл тюремный срок, следует из публикации ведомства.

"Задержанный 3 июля 2023 года за незаконное пересечение государственной границы РЮО гражданин Грузии Хетерели Лаша Александрович, 1998 г.р., житель с.Шаумян Марнеульского муниципалитета 7 сентября 2023 г. признан Цхинвальским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы» с назначением наказания в виде лишения свободы. 13 сентября т.г. в связи с истечением срока наказания нарушитель освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне", - говорится в сообщении на сайте КГБ.

Житель Гори Уча Джохадзе 1981 года рождения был задержан 10 сентября 2024 года "за незаконное пересечение государственной границы" после того, как заблудился, заявило ведомство.

Нарушитель заблудился и случайно перешел государственную границу

"Установлено, что указанный нарушитель заблудился и случайно перешел государственную границу РЮО с Грузией в окрестностях н.п.Цинагар Ленингорского района. 13 сентября т.г. Джохадзе У.Г. признан Цхинвальским городским судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.4 Закона РЮО «Об административной ответственности за нарушения в области защиты Государственной границы РЮО» и подвергнут наказанию в виде штрафа с административным выдворением", - отмечается в публикации.

Напомним, жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 3 июля стало известно о задержании и освобождении Зураба Лобжанидзе.

29 апреля Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики задержали гражданина Грузии у села Дисеви. 14 апреля стало известно о задержании трех граждан Грузии. Суд в Цхинвале обязал их заплатить штраф за незаконное пересечение границы, после чего они были освобождены.

Ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

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