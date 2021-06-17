17 июня 2021, 16:12

Гражданин Грузии освобожден из заключения в Южной Осетии

Лаша Херетели был передан грузинской стороне после того, как отсидел год в цхинвальской тюрьме по делу о нарушении границы.

Как писал "Кавказский узел", в марте грузинские власти сообщали о четырех гражданах страны, отбывавших в Цхинвале заключение за пересечение линии разграничения. Геннадий Бестаев приговорен к трем годам заключения, Лаша Хетерели - к году, Рамаз Бегелури - к трем месяцам тюрьмы, а Заза Гахеладзе - к 12 годам и шести месяцам. 15 июня, когда в грузинском селе Эргнети на границе с Южной Осетией прошла встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, родственники Зазы Гахеладзе пригрозили грузинским властям акциями протеста, если не будут предприняты активные усилия для его возвращения.

Ограничения на переход границы Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Истек срок заключения 23-летнего жителя села Шаумян Марнеульского района Грузии Лаши Херетели, и сегодня его передали грузинской стороне, сообщил Комитет государственной безопасности Южной Осетии.

Скриншот сообщения КГБ Южной Осетии от 17 июня 2021 года, https://www.facebook.com/groups/431886300758467/permalink/824075518206208/По данным ведомства, гражданин Грузии был задержан 30 июня 2020 года в окрестностях селения Отреу Цхинвальского района. Районный суд признал его виновным в нарушении границы. Это было не первое подобное нарушение со стороны Херетели - он неоднократно задерживался на границе и ранее, привлекался к административной и уголовной ответственности и выдворялся в Грузию, заявила глава пресс-службы КГБ Южной Осетии на странице ведомства в Facebook.

Освобождение Лаши Херетели подтвердила и Служба госбезопасности Грузии. Ведомство считает задержание грузинского гражданина незаконным. Представитель СГБ отчитался, что в связи с делом Хетерели постоянно поддерживалась связь с Миссией наблюдателей Евросоюза. "Вопрос незаконного задержания Лаши Хетерели и его немедленного освобождения регулярно поднимался центральным правительством Грузии в формате Механизма превенции инцидентов и реагирования на них (IPRM) и Женевских международных дискуссий. Служба госбезопасности продолжает работу для освобождения других незаконно задержанных лиц", - процитировал сегодня сообщение ведомства "ИнтерпрессНьюс".

Грузия считает Южную Осетию, как и Абхазию, территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"РПЦ заявила об отсутствии посягательств на территорию Абхазии и Южной Осетии", "Южная Осетия выдала Грузии осужденного за нарушение границы", "КГБ Южной Осетии отреагировал на акции протеста грузинских активистов".

Автор: "Кавказский узел"

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