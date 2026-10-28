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21:46, 28 октября 2026

Перевозка баобабов в Грузию заблокирована властями ЮАР на фоне уголовного дела

Один из баобабов на территории склада в ЮАР. Скриншот фото Tony Carnie для Daily Maverick, https://www.dailymaverick.co.za/article/2026-10-25-baobab-trees-seized-in-durban-ship-warehouse-probe/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти ЮАР изъяли у компании-перевозчика пять баобабов, предназначенных для отправки в Грузию, расследуется уголовное дело. Несколькими годами ранее погибли восемь деревьев, которые ввезли в Грузию из Кении. Администрация дендрологического парка, созданного Бидзиной Иванишвили, обвиняла тогда оппозицию в создании проволочек, из-за которых баобабы погибли.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы в Южной Африке расследуют уголовное дело против неустановленного экспортера баобабов в Грузию в связи с выявленными нарушениями. К экспорту в Грузию готовили пять деревьев, при этом необходимые разрешительные документы отсутствовали, сообщило министерство лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР.  27 октября на акции протеста в Тбилиси один из активистов вышел с плакатом: "13 невинных баобабов убил Бидзина".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

В ЮАР запрещена перевозка баобабов в Грузию

В южноафриканском городе Дурбан власти заблокировали отправку как минимум пяти баобабов. По данным издания Daily Maverick, они предназначались для ландшафтного проекта в Грузии, говорится в публикации JamNews "В Южной Африке изъяли пять баобабов, предназначенных для отправки в Грузию".

По данным министерства лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР (DFFE), лица, причастные к экспорту деревьев, не смогли представить действительные разрешения, необходимые для владения ими и их вывоза из страны. 

Баобаб в ЮАР  входит в число  видов, находящихся под особой охраной.  Личности покупателей деревьев из Грузии, а также их представителей, пока не разглашаются.

Кэнди Бота, региональный менеджер по маркетингу компании AGL, сообщила изданию Daily Maverick, что компания лишь предоставляла логистические услуги и не являлась ни владельцем груза, ни экспортером, ни держателем необходимых разрешений. На складе AGL находятся по меньшей мере пять баобабов - лежа на боку на асфальтированной площадке под прямыми солнечными лучами, издание считает, что они находятся там не менее двух месяцев.

Издание выяснило, что помимо лицензии на экспорт отсутствовало разрешение на  изъятие и перемещение баобабов. 27 июля 2026 года экспортер подал заявку на получение необходимой лицензии на изъятие, владение, сбор, транспортировку, экспорт и приобретение пяти охраняемых деревьев, однако 31 июля департамент отклонил ее, так как  ведется уголовное расследование. Экспортер попытался обжаловать отказ, апелляция находится на рассмотрении у должностного лица, ответственного за подобные вопросы.

В Грузии показатели выживаемости этих деревьев, к сожалению, оставляют желать лучшего

Департамент инициировал уголовное разбирательство по делу. По закону подобное правонарушение влечет за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.

Доктор Сара Вентер, основательница фонда Baobab Foundation, отметила, что, хотя технически возможно выкорчевать баобабы и пересадить их в другое место, опыт их приживаемости в Грузии неутешителен. "В Грузии показатели выживаемости этих деревьев, к сожалению, оставляют желать лучшего", — сказала Вентер.

Ранее в Грузию пытались  вывезти баобабы из Кении

24 октября 2022 года газета The Guardian сообщала, что кенийские фермеры продали баобабы, растущие на их землях, группе лиц, которую возглавлял гражданин Грузии Гиорги Гвасалиа. План предусматривал выкорчевывание восьми деревьев и их транспортировку в Грузию.

В ноябре того же года министерство окружающей среды Кении приостановило действие лицензии иностранной компании на выкорчевывание баобабов, сославшись на ряд нарушений. Ведомство также поручило Лесной службе Кении остановить перемещение деревьев.

По заявлению министерства, выкорчевывание баобабов требует получения надлежащего разрешения и соблюдения прозрачной процедуры, в ходе которой должно быть обосновано, какую пользу обществу принесет перенос деревьев. В министерстве пришли к выводу, что в данном случае установленные требования выполнены не были. В апреле 2023 года Комитет по вопросам окружающей среды Национальной ассамблеи — нижней палаты парламента Кении — начал расследование обстоятельств вывоза баобабов из региона Килифи в Грузию, пишет JamNews.

По словам местных жителей, компания начала разведку баобабов в 2019 году. С помощью дронов в Калифи искали деревья определенных стандартов, с "незапятнанными стволами". За каждое предлагали 100-300 тысяч кенийских шиллингов (от 820 до 2,5 тысячи долларов). Купить удалось по меньшей мере восемь баобабов, писали тогда "Новости Грузия".

Этим африканским гигантам пришлось провести почти два года в выкорчеванном состоянии в совершенно неподходящих для них природных условиях и без надлежащего ухода

Восемь выкорчеванных деревьев оставались в таком состоянии почти два года и в конечном итоге погибли.

Дендрологический парк Грузии заявлял о вине оппозиции в гибели баобабов

Как сообщили в Дендрологическом парке Грузии, деревья были извлечены из земли еще в 2021 году, однако из-за различных препятствий их транспортировка в Грузию стала возможной только в октябре 2023 года. В грунт баобабы были высажены 8 ноября 2023 года.

"Этим африканским гигантам пришлось провести почти два года в выкорчеванном состоянии, в совершенно неподходящих для них природных условиях и без надлежащего ухода. К сожалению, этот стресс сказался на них: спустя 6–7 месяцев после высадки в Грузии все восемь баобабов погибли", — заявили в Дендрологическом парке.

 Администрация парка обвиняла в случившемся грузинскую оппозицию

Чтобы помешать уникальному проекту, оппозиция распространяла фейковые новости, "жалобы, основанные на ложных обвинениях", и "бесконечно" звонила "высокопоставленным чиновникам различных кенийских ведомств, в том числе президенту страны".

Драгоценное время было потеряно в нескончаемом бюрократическом водовороте

"Вызывались ложно нанятые эксперты, фальсифицировались факты, кенийские баобабы выдавались за мадагаскарские баобабы, занесенные в Красную книгу. Из-за всего этого исполнителям проекта неоднократно приходилось брать одни и те же заключения, фитосанитарные справки, разрешения различных ведомств и т. д. Драгоценное время было потеряно в нескончаемом бюрократическом водовороте", — цитировало тогда заявление администрации издание.

В парке указали, что баобабы, которые раньше привозили в Грузию без задержек, сегодня прекрасно растут в Тбилиси и Шекветили. Созданный по инициативе Иванишвили Дендрологический парк в черноморском поселке Шекветили открылся в 2020 году. Он прилегает к резиденции миллиардера. Часть парка открыта для посетителей, вход бесплатный. Несколько лет гигантские деревья для парка Иванишвили свозили со всей Грузии. Во время их транспортировки десятки грузинских сел оставляли без света, останавливали поезда, перекрывали международные автомобильные трассы, говорится в публикации.

"Дендрологический парк по своему масштабу, по уникальности и разнообразию коллекции растений и животных, оригинальному развитию выделяется во всем регионе. Сад площадью 60 гектаров объединяет в себе тысячи видов местной и мировой экзотической флоры. Наряду с уникальной коллекцией растений в парке обитают 58 видов птиц со всех континентов" - приводило "Интерпрессньюс" заявление "Грузинской мечты" в день открытия парка 15 июля 2020 года.

Отметим, осенью 2018 года британское издание Evening Standart сообщало, что компания Comarco реализует контракт на транспортировку четырех живых баобабов весом по 250 тонн каждый в дендропарк, принадлежащий миллиардеру  Бидзине Иванишвили. Четырехмесячный проект оценивался в 850 000 долларов.

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Автор: "Кавказский узел"

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