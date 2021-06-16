Участники акции протеста в поддержку Зазы Гахеладзе. Тбилиси, 19 июля 2020 года. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".

16 июня 2021, 08:38

Родственники Зазы Гахеладзе пригрозили властям Грузии акциями протеста

Власти Грузии должны предпринять эффективные действия по освобождению осужденного в Южной Осетии за пересечение границы Зазы Гахеладзе, заявили его родственники пригрозив в противном случае проведением акций протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники и односельчане раненного южноосетинскими пограничниками гражданина Грузии Зазы Гахеладзе усомнились в версии, что он стрелял из охотничьего ружья в пограничников. В момент задержания Гахеладзе находился на грузинской территории, указали они. 5 февраля Верховный суд Южной Осетии приговорил Гахеладзе к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы и посягательстве на жизнь силовика.

11 июля 2020 года, по данным КГБ Южной Осетии, Заза Гахеладзе открыл огонь при задержании и несколько раз выстрелил в пограничников, которые ответным огнем ранили его в ногу, после чего задержали. По данным южноосетинской стороны, Кахеладзе оказана медицинская помощь, состояние его здоровья удовлетворительное. Служба госбезопасности Грузии осудила действия южноосетинских силовиков.

15 июня в Эргнети (село в Горийском муниципалитете Грузии на границе с Южной Осетией, – Прим."Кавказского узла") прошло юбилейная 100-я по счету встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В мероприятии приняли участие родственники Зазы Гахеладзе.

Супруга Гахеладзе Ирма Бунтури потребовала от властей Грузии эффективных действий по его освобождению. "Мы не знаем какие шаги предпринимали власти Грузии <…> и мы верили, что будут предприняты реальные шаги [по освобождению Гахеладзе]. Единственное, что нам осталось – это уже действия семьи. Мы планируем акции и затем я прибегну к крайней мере. Это мое последнее обращение к государству! Я перейду за так называемые границы", – привел 15 июня "Интерпрессньюс" слова Бунтури, перевод которых выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

Родственники Гахеладзе заявляют, что потеряли надежду на эффективные действия правительства, и что после 23 июня планируют провести акции протеста, сказано в публикации.

Также они провели встречу с заместителем директора информационно-аналитического управления СГБ Грузии Ираклием Антадзе. "Мы обсуждали возможность посещения Зазы Гахеладзе родственниками", – сказал в эфире телеканала "Формула ТВ" Антадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Во встрече, состоявшейся в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, также приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмидт и директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних действий Джоаннеке Бальфорт.

Судьба Зазы Гахеладзе и других граждан, находящихся в заключении в Цхинвале, остается неясной. Юбилейная 100-я встреча в Эргнети в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них завершилась без конкретных договоренностей, сказано в репортаже телеканала.

Ограничения на переход границы Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", размещенном на "Кавказском узле".

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Житель Грузии осужден в Цхинвале за нарушение границы", "Выставка привлекла внимание к задержаниям жителей приграничных сел Грузии", "Южная Осетия обвинила Грузию в порче пограничных знаков".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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