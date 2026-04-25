Студент из Южной Осетии арестован в Тбилиси по делу о шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси арестовал на два месяца студента Юго-Осетинского госуниверситета Тамаза Голоева по обвинениям в шпионаже. По версии Службы госбезопасности Грузии, он собирал информацию о правоохранительных органах и стратегической инфраструктуре.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники департамента контрразведки задержали гражданина Грузии за шпионаж в пользу иностранных спецслужб, еще двоим предъявлено обвинение заочно.

Служба госбезопасности сообщила, что один из арестованных по обвинению в шпионаже – гражданин Грузии, житель Ахалгори (Цхинвальский регион) 27-летний Тамаз Голоев. По информации СГБ, он собирал информацию о правоохранительных органах и стратегической инфраструктуре по поручению спецслужб иностранного государства, пишет JamNews.

Телеканал Rustavi 2, ссылаясь на свои источники пишет, что задержанный Службой государственной безопасности за шпионаж мужчина действовал в интересах России.

Мама Голоева рассказывает, что он приехал в Тбилиси из Ахалгори 22 апреля и сразу же был задержан, о чём она узнала по телевизору. Женщина попыталась с ним встретиться, но правоохранители не дали ей этого сделать. Она думает, что ее сын невиновен и отмечает, что не замечала ничего подозрительного в его поведении, сообщает Paper Kartuli

Тбилисский городской суд 24 апреля на закрытом заседании избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца жителю Ленингорского района Республики Южная Осетия Тамазу Голоеву, пишет ТАСС.

МИД призвал граждан Южной Осетии воздержаться от поездок в Грузию

МИД Южной Осетии заявил, что студент Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова Голоев въехал на территорию Грузии по личным делам через пункт пропуска «Раздахæн», расположенный в Ленингорском районе Южной Осетии на границе с Грузией. 22 апреля Голоев был задержан в Тбилиси в результате провокации грузинских спецслужб и помещен под арест. По данным ведомства, он имеет гражданство Южной Осетии.



Югоосетинская сторона задействовала имеющиеся возможности по выяснению судьбы Голоева, в том числе посредством «горячей линии» формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). В результате

"Расцениваем подобные ничем не оправданные действия грузинского репрессивного аппарата, носящие откровенный политический характер, как грубейшее нарушение прав Т. Голоева и продолжение политики террора", - заявил МИД, потребовав освободить юношу.



"Случившееся с Т. Голоевым является наглядным свидетельством того, что территория Грузии, вопреки изредка звучащим из уст представителей официального Тбилиси «миролюбивым» голосам, была и остается опасной и враждебной для Южной Осетии и её жителей. Министерство иностранных дел Республики Южная Осетия настоятельно рекомендует жителям Южной Осетии в целях безопасности воздержаться от поездок в Грузию", говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Служба госбезопасности Абхазии заявила, что гражданин Грузии Эмзар Багишвили, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже. Багишвили подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов.