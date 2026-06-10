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18:10, 10 июня 2026

Три бойца из Дагестана убиты в зоне СВО

Родственники убитых бойцов. 10 июня 2026 г. Фото: пресс-служба администрации Сулейман-Стальского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сиражутдин Агаларов, Леонард Гасанов и Эльмар Тагиев из Сулейман-Стальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине чиновники публично назвали имена как минимум 1977 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 9 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине как минимум 1974 военных из Дагестана. 

Об открытии мемориальных плит убитым в зоне проведения военной операции на стенах их родных школ в селах Новая Мака и Чухверкент отчиталась администрация Сулейман-Стальского района.

Сиражутдин Агаларов, Леонард Гасанов и Эльмар Тагиев служили по контракту в рядах вооруженных сил России. Они были убиты в зоне проведения СВО в 2025 году, уточнили власти.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1977 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

О трех убитых на Украине выходцах из Сулейман-Стальского района местная администрация сообщала в феврале - тогда стало известно, что убиты Альберт Демиров, Тельман Гусейнов и Равидин Магомедов. 

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Сергей Меликов, занимавший в то время пост главы Дагестана, в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

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Автор: Кавказский узел

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