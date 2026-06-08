Военный из Дагестана убит на Украине

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Юнус Газихмаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1972 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 7 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1971 бойца из Дагестана.

В Хасавюрте глава города Корголи Корголиев передал орден Мужества семье убитого участника СВО Юнуса Газихмаева, сообщает администрация города в Telegram-канале.

Ранее, двоюродный брат Юнуса - Абдуразак Газихмаев был награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу" посмертно, уточнила администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1972 комбатанта из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

20 октября 2025 года Абдуразак Газихмаев, двоюродный брат Юнуса Газихмаева, был посмертно награжден орденом Мужества, а 5 июня 2026 года администрация Хасавюрта сообщила, что в боях на Украине убит Имамшаит Мантаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.