Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Абдуразак Газихмаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти обнародовали имена как минимум 1600 убитых там военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 18 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1599 комбатантов из Дагестана.
Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана озвучил глава Хасавюрта Корголи Корголиев. Чиновник сегодня отчитался о передаче родственникам бойца посмертной награды.
Абдуразак Газихмаев посмертно награжден орденом Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале администрации. Награду передали матери и жене убитого. Возраст и детали биографии Газихмаева в официальном сообщении не приводятся.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1600 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
