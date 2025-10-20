×

20:18, 20 октября 2025

Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдуразак Газихмаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти обнародовали имена как минимум 1600 убитых там военных из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1599 комбатантов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана озвучил глава Хасавюрта Корголи Корголиев. Чиновник сегодня отчитался о передаче родственникам бойца посмертной награды. 

Абдуразак Газихмаев посмертно награжден орденом Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале администрации. Награду передали матери и жене убитого. Возраст и детали биографии Газихмаева в официальном сообщении не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1600 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

