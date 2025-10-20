Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Абдуразак Газихмаев из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти обнародовали имена как минимум 1600 убитых там военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1599 комбатантов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего из Дагестана озвучил глава Хасавюрта Корголи Корголиев. Чиновник сегодня отчитался о передаче родственникам бойца посмертной награды.

Абдуразак Газихмаев посмертно награжден орденом Мужества, следует из публикации в официальном Telegram-канале администрации. Награду передали матери и жене убитого. Возраст и детали биографии Газихмаева в официальном сообщении не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1600 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".