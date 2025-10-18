Боец из Махачкалы убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Омар Алиев убит в боевых действиях в Курской области. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1599 бойцов из Дагестана.

Мемориальная плита участнику военной операции на Украине Омару Алиеву открыта в Махачкале. . Он родился в 1988 окончила факультет физкультуры Дагестанского государственного университета. С 2011 года служил в органах внутренних дел, имеет звание офицера полиции. После выхода на пенсию в 2023 году добровольно отправился вв зону СВО. Убит 3 февраля 2025 года в Суджанском районе Курской области. Посмертно награждён орденом Мужества. У него остались супруга и четверо детей, сообщила администрация Махачкалы.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1599 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.