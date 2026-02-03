×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:04, 3 февраля 2026

Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Максим Бондаренко. Фото: Telegram/Максим Бондаренко

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Кубани попросила суд обратить в доход государства имущество более чем на 250 миллионов рублей, принадлежащее бывшему главе округа Максиму Бондаренко, который известен тяжбой с пенсионеркой из-за комментария про "зарвавшегося чиновника". Суд наложил арест на дома, земельные участки и машины Бондаренко.

Как писал "Кавказский узел", 20 января силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, а на следующий день чиновник был отправлен в отставку в связи с утратой доверия губернатора Кубани.

Утрате доверия к Бондаренко предшествовала проверка, организованная губернатором после информации прокуратуры о том, что еще в августе 2025 года Бондаренко был уличён в коррупционных нарушениях. По данным прокуратуры, Бондаренко предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе и был вовлечен в конфликт интересов при распределении земельного участка.

В суд направлен иск прокуратуры Краснодарского края, потребовавшей обратить в доход государства имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского округа, сообщила сегодня прокуратура в своем телеграм-канале.

По итогам проверки был "установлен факт приобретения Максимом Бондаренко при замещении муниципальной должности главы муниципального образования" имущества, общая рыночная стоимость которого превысила 250 миллионов рублей.

Речь идет о трех земельных участках общей площадью более 3100 кв.м, трех жилых домах площадью более 1380 кв.м, одном нежилом помещении площадью 118,8 кв.м, трех автомобилях и снегоболотоходе, перечислило ведомство.

"С учетом неполучения сведений, подтверждающих приобретение данного имущества на законные доходы, прокуратурой края 30 января 2026 года в Приморско-Ахтарский районный суд направлено исковое заявление об обращении данного имущества в доход Российской Федерации. По гражданскому делу 2 февраля 2026 года приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на вышеуказанное имущество", - отчиталась прокуратура.

Напомним, Максим Бондаренко прославился тяжбой с пенсионеркой Маргаритой Белых: в 2024 году он подал на пожилую женщину в суд, оскорбившись ее комментариями в интернете. Приморско-Ахтарский райсуд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит". Суд обязал Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако Бондаренко этим решением не удовлетворился и в 2025 году подал новый иск к Белых, требуя возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить чиновнику 85 тысяч рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:05, 3 февраля 2026
Шесть комбатантов из Волгоградской области объявлены убитыми
10:09, 3 февраля 2026
1
 Четыре гражданина Азербайджана арестованы за участие в боях на Украине
08:10, 3 февраля 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
01:34, 3 февраля 2026
Дела о миллиардных хищениях на оборонзаказе дошли до суда в Ростове-на-Дону
00:40, 3 февраля 2026
Уроженец Дагестана заподозрен в причастности к подготовке теракта в Адыгее
23:15, 2 февраля 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
06:53, 3 февраля 2026
Смягчен приговор Сафарбию Напсо
05:57, 3 февраля 2026
Многодетная семья из Туапсе подала иск из-за отказа обеспечить дочь детским питанием
Артемий Останин. Фото: ГСУ СК России по г. Москве
17:57, 2 февраля 2026
Артемий Останин назвал бесчеловечным запрошенный прокурором срок
Мужчина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:37, 2 февраля 2026
Дело об избиении жителем Кубани своих детей дошло до суда
Затонувший танкер. Фото: пресс-служба Минприроды
10:55, 2 февраля 2026
Минприроды Кубани потребовало более 34 миллиардов с владельцев затонувших танкеров
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Протестующие на проспекте Руставели, 2 февраля 2026 года. Фото: Nino Kikvadze / Publika
02 февраля 2026, 23:58
Проевропейский протест в Тбилиси продолжается 432 дня подряд

Каспийский городской суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 февраля 2026, 19:43
Замглавы Минстроя Дагестана заочно приговорен к длительному сроку

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 февраля 2026, 16:58
Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше