Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Прокуратура Кубани попросила суд обратить в доход государства имущество более чем на 250 миллионов рублей, принадлежащее бывшему главе округа Максиму Бондаренко, который известен тяжбой с пенсионеркой из-за комментария про "зарвавшегося чиновника". Суд наложил арест на дома, земельные участки и машины Бондаренко.

Как писал "Кавказский узел", 20 января силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского округа Максима Бондаренко, а на следующий день чиновник был отправлен в отставку в связи с утратой доверия губернатора Кубани.

Утрате доверия к Бондаренко предшествовала проверка, организованная губернатором после информации прокуратуры о том, что еще в августе 2025 года Бондаренко был уличён в коррупционных нарушениях. По данным прокуратуры, Бондаренко предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе и был вовлечен в конфликт интересов при распределении земельного участка.

В суд направлен иск прокуратуры Краснодарского края, потребовавшей обратить в доход государства имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского округа, сообщила сегодня прокуратура в своем телеграм-канале.

По итогам проверки был "установлен факт приобретения Максимом Бондаренко при замещении муниципальной должности главы муниципального образования" имущества, общая рыночная стоимость которого превысила 250 миллионов рублей.

Речь идет о трех земельных участках общей площадью более 3100 кв.м, трех жилых домах площадью более 1380 кв.м, одном нежилом помещении площадью 118,8 кв.м, трех автомобилях и снегоболотоходе, перечислило ведомство.

"С учетом неполучения сведений, подтверждающих приобретение данного имущества на законные доходы, прокуратурой края 30 января 2026 года в Приморско-Ахтарский районный суд направлено исковое заявление об обращении данного имущества в доход Российской Федерации. По гражданскому делу 2 февраля 2026 года приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на вышеуказанное имущество", - отчиталась прокуратура.

Напомним, Максим Бондаренко прославился тяжбой с пенсионеркой Маргаритой Белых: в 2024 году он подал на пожилую женщину в суд, оскорбившись ее комментариями в интернете. Приморско-Ахтарский райсуд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит". Суд обязал Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Однако Бондаренко этим решением не удовлетворился и в 2025 году подал новый иск к Белых, требуя возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить чиновнику 85 тысяч рублей.