Глава района на Кубани отправлен в отставку после обысков

Муниципальный совет Приморско-Ахтарского района Кубани отправил Максима Бондаренко в отставку в связи с утратой доверия губернатора.

Как писал "Кавказский узел", 20 января силовики провели обыски у главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко в связи с нарушениями при проектировании дома для инвалидов. На строительстве этого учреждения было освоено 2 миллиарда рублей - при том, что объект было решено возвести на непригодном участке, а инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Максим Бондаренко прославился тяжбой с пенсионеркой Маргаритой Белых - глава района в 2024 году подал на пожилую женщину в суд, оскорбившись ее комментариями в интернете. Приморско-Ахтарский райсуд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Бондаренко комментарии про "зарвавшегося чиновника" со словами "врет как дышит", обязав Маргариту Белых удалить комментарии, опубликовать опровержение и выплатить чиновнику 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Бондаренко этим решением не удовлетворился и в 2025 году подал новый иск к Белых, требуя возместить ему около 300 тысяч рублей судебных издержек. Суд удовлетворил иск частично и обязал 80-летнюю пенсионерку выплатить главе района 85 тысяч рублей.

Максим Бондаренко отправлен в отставку с поста главы Приморско-Ахтарского муниципального округа на следующий день, после прошедших у него обысков. Такое решение 21 января приняли депутаты совета муниципального образования.

Основанием для отставки Бондаренко стало заявление губернатора региона о потере доверия чиновнику, пишет “Коммерсант”.

О том, что Бондаренко отправлен в отставку, сообщила также прокуратура Краснодарского края. Ведомство еще в августе 2025 года уличило его в коррупционных нарушениях: Бондаренко предоставлял губернатору недостоверные сведения о доходах и имуществе и был вовлечен в конфликт интересов при распределении земельного участка неразграниченной государственной собственности.

Губернатор на основании данных прокуратуры инициировал свою проверку, которая полностью подтвердила “факты совершения главой муниципального округа коррупционных правонарушений”, сообщил официальный Telegram-канал краевой прокуратуры.

Сам Бондаренко в день отставки опубликовал в своем Telegram-канале кадры балета “Лебединое озеро”. После этого он дважды сменил название канала в патриотическом ключе: сначала добавил российский триколор после своего имени, а затем разместил еще один флаг перед именем. Затем Бондаренко поблагодарил читателей за слова поддержки, пожелав “здоровья и процветания” “тем, кто пишет гадости”.

Максим Бондаренко возглавлял район с декабря 2017 года. В первые два месяца работы он был исполняющим обязанности главы, а в январе 2018 года был назначен главой района. В ноябре 2024 года Приморско-Ахтарский район был преобразован в муниципальный округ, после чего Бондаренко был единогласно избран главой нового образования.