Два астраханских полицейских приговорены к колонии за избиение задержанного

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ахтубинский районный суд Астраханской области приговорил к реальному лишению свободы двух бывших полицейских, признанных виновными в превышении должностных полномочий с применением физической силы.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля 2025 года участковые уполномоченные из Ахтубинского района были помещены под домашний арест по делу о превышении полномочий. При задержании местного жителя они использовали перцовый баллончик, а затем избили мужчину, предположило следствие.

Следствием и судом установлено, что в марте 2025 года двое участковых уполномоченных возле одного из домов на улице Астраханской в поселке Верхний Баскунчак применили в отношении местного жителя перцовый баллончик, повалили его на землю, надели ему наручники за спиной, после чего начали бить руками и ногами по туловищу и голове, сообщила сегодня пресс-служба следственного комитета по Астраханской области в Telegram-канале.

Бывшие полицейские были признаны виновными в превышении должностных полномочий 1 . Приговором Ахтубинского районного суда Астраханской области одному из бывших сотрудников назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев в колонии общего режима, второму - 3 лет 10 месяцев, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что два инспектора ДПС и бывший полицейский заставили жителя Астрахани собрать коноплю, чтобы сфабриковать в отношении него дело о хранении наркотиков.