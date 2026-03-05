Военный из Астраханской области убит в ходе военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ринат Кусалиев убит в ходе боевых действий. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 719 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 718 бойцов из Астраханской области.

В Красноярском округе Астраханской области прошли похороны 59-летнего Рината Кусалиева, уроженца села Сеитовка. Он работал в различных организациях разнорабочим. В августе 2025 года Кусалиев заключил контракт о прохождении военной службы. Дата его смерти в телеграм-канале администрации Красноярского муниципального округа не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 719 бойцов из Астраханской области.

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из них.