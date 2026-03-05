×

Кавказский узел

11:46, 5 марта 2026

Видео последних дней армянского населения в Карабахе вызвало конфликт пользователей Facebook* 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Публикация трех аматорских фильмов о финальном периоде пребывания армянского населения в Карабахе стала поводом для споров о территориальной принадлежности региона и виновниках конфликта.

Как писал "Кавказский узел", в феврале парламент Нагорного Карабаха заявил о намерении продолжать борьбу за  реализацию права карабахского народа на возвращение и самоопределение. Активисты карабахского движения считают, что возвращение может быть возможно после укрепления Армении.

Автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" опубликовал 28 февраля три подборки видеокадров о тяготах армянского населения региона в ходе военного конфликта, предшествовавшего исходу из региона. Дискуссия под публикацией на странице "Кавказского узла" в Facebook* по состояниюна 11.40 мск собрала 460 комментариев и вышла за рамки обсуждения содержания фильмов и превратилась в ожесточенный спор между армянскими и азербайджанскими пользователями о территориальной принадлежности Карабаха с использованием языка вражды. 

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К началу сентября 2024 года в регионе оставались 14 армян; одна из последних армянских жительниц Карабаха, 70-летняя Вера Агасян, умерла в конце октября 2024 года. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах". 

Часть азербайджанских пользователей Facebook* настаивает на том, что Карабах всегда был частью Азербайджана и считает любые утверждения об обратном попыткой переписать историю. В ответ армянские комментаторы утверждают, что регион исторически принадлежал армянам и что нынешняя ситуация является временной. 

"Карабах был и будет Азербайджаном", - написал пользователь с ником L-şad Mehmet. "Арцах армянским был и будет", - считает Юлиана Саркисян.

Другой предмет спора касается трактовки исторических событий. Участники обсуждения активно ссылаются на разные версии истории региона и обвиняют друг друга в фальсификациях. В дискуссии нередко вспоминают решения советского периода и события конца XX века.

"Никогда не говорите никогда, вспомните кто передал вам Карабах", - заявила Магда Багдасарян. "В резолюции Кавбюро сказано оставить эти земли в составе Азербайджана", - ответила Марьям Бидари.

Пользователи также поспорили о том, кто несет ответственность за начало конфликта и его последствия. Азербайджанские участники обсуждения утверждают, что речь идет о возвращении территорий, тогда как армянские - называют итоги конфликта утратой исторической родины.

"Азербайджан освободил свою территорию", - написал пользователь Bəxtiyar Əliyev. "Что именно нарушили жители региона, что против них начали войну?" - заявил Гаик Стефанян.

"Пока радуйтесь своей псевдопобеде", - заявил Тоша Таш. "Карабах для вас закрыт навсегда", - утверждает Камил Рзаев.

Часть пользователей Facebook* раскритиковала сам факт публикации блогера «Кавказского узла» и в целом работу, считая материалы о Карабахе предвзятыми.

"Первые провокаторы здесь - это вы", - написал, в частности, пользователь с ником Deli Kur.

