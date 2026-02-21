Карабахские армяне в годовщину освободительного движения подчеркнули важность борьбы за возвращение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парламент Нагорного Карабаха заявил о намерении продолжать борьбу за реализацию права карабахского народа на возвращение и самоопределение. Активисты карабахского движения считают, что возвращение может быть возможно после укрепления Армении.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2024 года карабахские армяне впервые отметили в изгнании годовщину освободительного движения, начавшегося в 1988 году.

13-15 февраля 1988 года в Степанакерте и в райцентрах прошли митинги с требованием о воссоединении НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область) с Арменией. Сессии Степанакертского городского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского и Мартунинского районных советов приняли решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО решила ходатайствовать перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, говорится в справочном материале "Общие сведения о Нагорном Карабахе", подготовленном "Кавказским узлом". "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

По случаю 38-й годовщины Карабахского движения, оппозиционные политические деятели Армении и представители власти Нагорного Карабаха утром 20 февраля посетили военный пантеон "Ераблур", где возложили цветы, а днем, в представительстве Нагорного Карабаха в Ереване прошло официальное собрание, посвященное этому дню, где присутствовали представители парламента, правительства, общественные деятели Нагорного Карабаха и Армении.

Фракции Национального собрания Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") выступили с совместным заявлением по случаю "Дня возрождения", - в Нагорном Карабахе 20 февраля отмечалось как официальная дата начала карабахского освободительного движения.

В заявлении отмечается, что "38 лет назад в Степанакерте состоялась внеочередная сессия 20-го созыва областного Совета народных депутатов НКАО, принявшая решение о выходе Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР и вхождении в состав Армянской ССР, что стало "судьбоносным для последующих десятилетий истории народа Арцаха (Нагорно-Карабахской республики)".

"В течение последующих более трех десятилетий, последовавших за событиями 1988 года, ценой тысяч жизней и героической борьбы народа" были восстановлены достоинство и идентичность, а также созданы предпосылки для реализации многовековой мечты о полноценном единстве с Матерью-Родиной и государством", - подчеркнул парламент.

При этом фракции возлагают ответственность за утрату Нагорного Карабаха на "авантюрную политику нынешних властей Армении", указывая, что "такая политика является грубыми нарушениями Конституций Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), а также норм международного права".

11 декабря 2025 года прошли обыски в представительстве Нагорного Карабаха в Ереване, были изъяты компьютеры. Представители непризнанной республики связывают действия силовиков с парламентскими слушаниями, прошедшими днем ранее. Ранее Никол Пашинян заявил, что считает "очень опасной" тему возвращения армян в Карабах, а само такое возвращение - нереалистичным. "Я предлагаю, чтобы мы приняли дорожную карту по параллельному закрытию этих двух тем (...) Если мы продолжим повестку возвращения, то это означает, что мы снова начнем Карабахское движение. А я заявлял, что мы должны не продолжать Карабахское движение. Оно закончилось, и попытки его начать не являются полезными", - сказал премьер-министр. Общественные деятели назвали неприемлемым и несправедливым заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу возвращения беженцев в Нагорный Карабах.

Парламентарии Нагорного Карабаха подчеркнули, что "намерены сохранять единство народа Арцаха, беречь историческое наследие, опираться на решимость народа вернуться в Арцах и добиваться реализации права на возвращение и самоопределение".

Совместное заявление подписали фракции "Свободная Родина - ЕГА", "Единая Родина", "Справедливость", "АРФ Дашнакцутюн" и "Демократическая партия Арцаха".

Спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Даниелян в своем выступлении подчеркнул, что "главная цель Арцахского (карабахского) движения была прямой и ясной - объединить Арцах (Нагорный Карабах) с Матерью Арменией", подчеркнув, что "борьба сегодня продолжается ради достижения этой цели, и движение не завершено".

Действующая власть Армении пытается дискредитировать карабахское движение

Вице-председатель Армянского национального конгресса Левон Зурабян отметил, что "карабахское движение было не только борьбой за Арцах, но и за свободу, достоинство, самоопределение, демократию и независимость Армении", и заявил, что "именно карабахское движение стало основой национального пробуждения и восстановления государственности - то, что началось как карабахское движение, расширилось до борьбы за демократию, независимость Армении и экономическую либерализацию".

Он добавил, что "действующая власть Армении пытается дискредитировать карабахское движение, утверждая, что именно оно стало причиной наших нынешних катастроф, что является ложью".

"Карабахское движение заложило основу великого национального пробуждения, победы, преодоления менталитета жертвы и восстановления государственности. Причины сегодняшних катастроф следует искать в экстремизме и невежестве, в неспособности управлять и коррупции правящей элиты", - сказал политик.

Активисты карабахского движения назвали условия возвращения в Нагорный Карабах

"Карабахское движение имеет важное значение в армянской истории как факт борьбы за свободу. А если власти Армении говорят о закрытии темы Арцаха, то это их высказывания, а не армянского народа. Сегодня власти Армении утверждают, что публичное поднятие вопроса Арцаха может нанести вред государственным интересам. У общества при этом недостаточно информации о причинах такой позиции. Это порождает недоверие и множество вопросов. Но к чему приведут такие высказывания и такая позиция? Мы точно знаем, что Арцах - это армянская земля, часть нашей национальной идентичности, нашей истории, там могилы наших предков", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Гриша Айрапетян, один из организаторов карабахского движения.

По его словам, "необходимо продолжать борьбу, но при этом учитывать все геополитические процессы и роль Армении в этих вопросах".

Касаясь темы возвращения армян в Нагорный Карабах, Айрапетян заметил, что "стремление к возвращению - естественно и закономерно, однако важно понимать, что возвращение должно быть не лозунгом, а стратегической целью, за которой стоит четкий, продуманный и реалистичный план действий".

"Складывается впечатление, что многие из тех, кто громче всех говорит о возвращении, не предлагают конкретных механизмов его достижения. Когда цель превращается в эмоциональный лозунг, ею начинают манипулировать - использовать в политической борьбе, в публичных выступлениях, для привлечения внимания. Это опасный путь. Национальные вопросы не должны становиться инструментом конъюнктурной политики", - сказал Айрапетян.

Он отметил, что "нет для нас ничего ценнее Родины, поэтому подход к ее будущему должен быть ответственным, взвешенным и стратегическим".

В то же время Айрапетян отметил, что важно "не допустить, чтобы карабахские армяне покинули Армению".

"Государство обязано создать условия, при которых они смогут достойно жить в Армении, работать и чувствовать себя частью единого национального пространства. Сегодня первоочередная задача для всего армянства - укрепление самой Армении, и у арцахцев есть необходимый потенциал. Сильная Армения - это фундамент для решения всех остальных вопросов, в том числе и вопроса Арцаха", - заявил активист.

В утрате Арцаха виновны не только безграмотность армянской дипломатии и отсутствие политической воли у властей Армении и Арцаха, но и народ, который молча существовал в той атмосфере, что сложилась

Активист карабахского движения Вачаган Закарян заявил, что "за последние 600 лет карабахское движение стало первой победой армянского народа, однако мы не смогли осмыслить и достойно оценить его значимость".

"Карабахское движение должно стать учебным пособием для будущих поколений. Пока живы его участники и очевидцы, необходимо издать как можно больше историй и исследований, которые сохранят факты нашей борьбы. Когда придет время, весь этот опыт будет востребован", - выразил мнение Закарян.

По его словам, "в утрате Арцаха виновны не только безграмотность армянской дипломатии и отсутствие политической воли у властей Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха), но и народ, который молча существовал в той атмосфере, что сложилась в Арцахе".

"После первой карабахской войны, то есть после нашей победы, мы должны были строить достойное государство. Однако вместо этого в Арцахе утвердились социальная несправедливость, отток специалистов и молодых кадров, присвоение так называемой элитой заслуг настоящих героев, а также самоуверенность и безграмотность. Итогом всего этого стало изгнание", - подчеркнул активист.

"Карабахцы не должны оставаться в стороне - они должны стать полноценными гражданами Армении, жить, работать, созидать и вносить свой вклад в развитие страны. Именно это можно будет считать первой победой после изгнания. За ней последуют и другие. Нужно жить, стремиться и развивать Армению, и тогда возвращение станет возможным", - сказал активист карабахского движения Альберт Амбарцумян.