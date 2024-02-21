Армяне Карабаха отметили первую годовщину освободительного движения в изгнании

21 февраля 2024, 02:51

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В честь 36-й годовщины Карабахского освободительного движения бывшие чиновники Нагорного Карабаха, поселившиеся в Ереване, посетили военный пантеон "Ераблур". Армяне могли бы вернуться в Нагорный Карабах при международных гарантиях безопасности, заявили депутаты Национального собрания непризнанной республики.

13 февраля 1988 года на степанакертской площади имени Ленина перед зданием обкома партии состоялся митинг, на котором было выдвинуто требование о воссоединении НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область) с Арменией. 15 февраля в Степанакерте и райцентрах вновь прошли митинги и демонстрации с требованием созвать сессии Советов народных депутатов. В тот же день состоялись сессии Степанакертского городского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского и Мартунинского районных советов, на которых были приняты решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО приняла решение ходатайствовать перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, говорится в справочном материале "Общие сведения о Нагорном Карабахе", подготовленном "Кавказским узлом".

Утром 20 февраля руководство Нагорного Карабаха – президент Самвел Шахраманян, заместитель спикера Национального собрания и исполняющий обязанности председателя парламента (в настоящее время действует в Армении) Гагик Багунц, предводитель Арцахской (Карабахской) епархии ААЦ епископ Вртанес Абрамян, министр иностранных дел Сергей Казарян и ряд должностных лиц и депутатов посетили военный пантеон "Ераблур" в Ереване, возложили цветы к могилам погибших в войнах.

На брифинге с журналистами депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Ваграм Балаян отметил, что "в отношении Арцаха (Нагорного Карабаха) и его народа был совершен геноцид, однако следует изучить все обстоятельства, лишь после этого давать оценку степени виновности в действиях государств, присутствующих в регионе". Он считает, что необходимо "отложить эмоции и сконцентрировать силы на продолжение борьбы за возвращение и свободу".

Артур Товмасян, бывший спикер НС Нагорного Карабаха, ныне депутат, сказал на брифинге, что "граждане Арцаха (Нагорного Карабаха) могут вернуться только в случае международных гарантий безопасности", добавив, что "арцахцы не могут подписать себе окончательный приговор, если вернутся как граждане Азербайджана". "36 лет назад произошло национальное пробуждение", - напомнил Товмасян и добавил, что за эти годы в Нагорном Карабахе проходили демократические процессы, за которыми наблюдали международные структуры.

Бывший мэр города Аскеран, бывший депутат Национального собрания Алеша Габриелян считает, что "необходимо все усилия направить для возвращения арцахцев в Арцах (Нагорный Карабах)". "Возвращение возможно после того, как все армянство объединится для борьбы, как было 36 лет назад", - сказал Габриелян.

Он также прокомментировал "Указ президента о роспуске республики Арцах", заявив, что "никто не примет такой документ, так как никто не может пойти против воли народа, который сформировал свое государство путем всенародного референдума".

Депутат Метаксе Акопян считает, что «необходимо готовить общество к борьбе за свою идентичность". "На протяжении тысячелетий не было подобного, чтоб Арцах (Нагорный Карабах) оставался без армян. В сентябре прошлого года был совершен геноцид населения Арцаха (Нагорного Карабаха). Поэтому армянам более чем необходимо единство, чтобы правильно организовать наши действия для возвращения".

В сентябре 1991 года была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика, в декабре проведен референдум о независимости. Международный статус республики не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. В резолюциях Совбеза ООН и Генассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана. В разделе "Справочник" опубликована статья о Нагорном Карабахе.

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