Главная   /   Лента новостей
04:30, 11 февраля 2026

Азербайджанские пользователи соцсети отреагировали на призыв выдать Армении осужденных лидеров НКР

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговоры, вынесенные бакинским судом военно-политическому руководству Карабаха, справедливы, указало большинство азербайджанских комментаторов на странице «Кавказского узла» в соцсети. Некоторые из них уверены в невозможности передачи осужденных армянской стороне, другие обозначили условия, на которых Баку может пойти на освобождение осужденных.

Как писал "Кавказский узел", в преддверии визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван активисты и духовенство Нагорного Карабаха обратились с просьбой содействовать освобождению пленных армян в Азербайджане. Во время визита Вэнса в Ереване состоялась акция, участники которой попросили содействовать в освобождении осужденных в Азербайджане бывших лидеров Нагорного Карабаха и помочь в поисках пропавших без вести в ходе карабахских войн.

5 февраля бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам. Еще 10 человек приговорены к срокам от 15 до 20 лет заключения. Пожизненные и длительные сроки представителям военно-политического руководства Карабаха стали возможны на фоне бездействия властей Армении, уверены представители оппозиции. Жесткий приговор военно-политическому руководству Карабаха вызван не только обвинениями в военных преступлениях, но и намерениями Баку использовать его в переговорах с Арменией, указала часть пользователей соцсети. Некоторые из них полагают, что Азербайджан, напротив, мог бы отпустить осужденных, чтобы показать стремление к миру.

На странице "Кавказского узла" в Facebook* публикация об обращении действующих в Армении  активистов и духовенства Нагорного Карабаха к вице-президенту США в канун его визита в Азербайджан набрала к 3.51 мск сегодня 218 комментариев. В высказываниях, которыми обмениваются пользователи, нередко встречаются оскорбления и угрозы, в том числе с использованием ненормативной лексики.

Большинство азербайджанских пользователей согласны с приговорами, вынесенными представителям военно-политического руководства Нагорного Карабаха, выражая уверенность, что осужденные получили заслуженное наказание за совершенные преступления. Некоторые пользователи считают, что смертная казнь была бы более справедливым наказанием.

 “Люди, принимавшие ключевые военные и политические решения, должны нести за них полную ответственность. Такие приговоры показывают, что преступления не остаются без последствий, даже спустя время”, - заметила Aynur Mammedova. “В интернете все видели, как Араик Арутюнян говорил, что он отдал приказ разбомбить Гянджу. Сколько там людей погибли, мы знаем. Только этого факта достаточно, чтобы Араик сидел пожизненно”, - заявил Natiq İsmayilov

“Кампания «миацум», позиционировавшаяся как стратегический прорыв и «историческая необходимость», в действительности стала хрестоматийным примером политического самообмана: ее архитекторы оказались в ловушке, вырытой ими же собственными руками. (...) Помимо концептуального краха, эта кампания имела высокую человеческую цену. Тысячи молодых армян стали жертвами плохо продуманного идеологического проекта, который обещал национальное «возрождение», но привел к социальной дезориентации, потерям и долговременной нестабильности”, - резюмировала Sanuber Nazarova

Часть пользователей настаивает, что осужденных лидеров Карабаха нельзя называть «пленными» или «заложниками», также в комментариях преобладает устойчивое мнение, что Азербайджан не удерживает армянских военнопленных на своей территории. “Это не пленные, в плен берут на поле боя, это заложники!” - заявил Андраник Мхитарян. “Большая часть подсудимых в Нюрнберге тоже не участвовали в боях. Но их повесили…”, - возразил ему Эльхан Ахундов

“Пленные те, кто попал в плен во время боевых действий. Эти же во время следствия являлись обвиняемыми по уголовным делам, в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После приговора суда - они являются осужденными, а не пленными и содержатся в исправительных учреждениях. А нынешнее руководство Армении не причем, преступления этими людьми были совершены на территории Азербайджанской Республики, где они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а не военными”, - рассуждает Чингиз М-з

“Это не пленные. Это преступники. Пленных давно отпустили”, - заявил Шахин Г. “У нас пленных нету, у нас только военные преступники”, - добавил Samir Azaqov. “Пленных мы обменяли сразу, на войне пленными обращаются на основании международных конвенций. А с преступниками как с преступниками”, - заметил Ramiz Ceferov

“Между нами нету гуманитарных проблем. Все армяне уехали по собственному желанию в Армению, никто их не заставлял и не вынуждал их. Остались только те, которые совершили ужасные преступления и ныне отвечают за содеянное”, - считает Qabil Əliyev

В числе причин, по которым власть не пойдет на амнистию или обмен осужденных «сепаратистов», комментаторы называют память погибших в конфликте, которая таким образом будет предана, и создание прецедента, который может спровоцировать активизацию сепаратистских и террористических тенденций среди этнических меньшинств Азербайджана. “Это создаст опасный прецедент : в Азербайджане террористов и сепаратистов долго не задерживают. Значит, можно повторить…”, - написал, в частности, Эльхан Ахундов

Один из комментаторов выразил мнение, что после принятия новой конституции Армении, - вероятно, с учетом требований Азербайджана, - освобождение заключенных станет возможным в качестве жеста доброй воли. Он также допускает обмен осужденных на других граждан Армении, - второго и третьего президентов, которых он называет главными виновниками страданий обоих народов. “По моему мнению, можно рассмотреть два варианта: или заключенных освободят, как жест доброй воли после принятия новой конституции Армении, или состоится обмен на настоящих палачей азербайджанского и армянского народов, Саргсяна и Кочаряна, у которых руки по локоть в крови”, - рассуждает Ilham Karimov

Что касается перспектив американского участия в судьбе карабахских заключенных и военнопленных, азербайджанские комментаторы высказали мнение, что США предпочтут сосредоточиться на внутренних проблемах. “Азербайджан по-моему не просит США, чтобы они выпускали пленных чьей то страны. С какой статьи США должны указывать Азербайджану выпустить на свободу преступников?” - задался вопросом Arm Musslim

“США не станет вмешиваться в дела правосудия, особенно по тяжким преступлениям против человечества. Есть преступления и есть соответствующее наказание! Хотя наказания к этим головорезам, на счету которых несчитанное количество преступлений, применимы довольно гуманные”, - считает Aynura Mahammadova.

Автор: "Кавказский узел"

