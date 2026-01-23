×

01:50, 23 января 2026

Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян, вернувшийся в Армению из заключения в Азербайджане, прооперирован в Ереване, врачи назвали его состояние стабильным. 

Как писал "Кавказский узел", Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян были переданы на мосту Хакари представителям Армении и находятся на территории Армении, сообщил 14 января Никол Пашинян. По заявлению СНБ Армении, возврат пленных осуществлен как практический результат мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Все четверо после возвращения были размещены в ереванских клиниках, у Хачатряна при этом наблюдалось обострение хронического заболевания сердца. 

Житель Нагорного Карабаха, этнический армянин Вагиф Хачатрян был задержан 29 июля 2023 года на КПП "Лачин", когда пытался выехать в Армению на лечение. В Азербайджане он был обвинен в нападении на азербайджанское село Мешали в 1991 году. Хачатрян на заседании в Бакинском военном суде не признал вину. Суд допросил потерпевших, жителей села Мешали, один из которых потребовал приговорить Хачатряна к пожизненному сроку. Хачатрян был приговорен к 15 годам заключения, в январе 2024 года приговор утвердил Бакинский апелляционный суд. 

70-летний Вагиф Хачатрян 22 января перенес открытую операцию на сердце, ее проводили в медицинском центре “Норк-Мараш”, сообщило издание “Спутник Армения”. 

Операция прошла без осложнений, по ее итогам пациента перевели в отделение интенсивной терапии, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

“Состояние оценивается как стабильное, соответствующее объему проведенной операции” - цитирует слова Аванесян информагентство “Новости Армения”.

Автор: "Кавказский узел"

