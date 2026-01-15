Возвращенные из Азербайджана заключенные размещены в ереванских больницах

Четверо армянских заключенных по возвращении из Азербайджана госпитализированы и находятся в клиниках Еревана. Армения передала Сирии двух пожизненно осужденных участников боев в Карабахе и могла требовать от Баку освобождения большего числа армянских пленных, заявила правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян были переданы на мосту Хакари представителям Армении и находятся на территории Армении, сообщил 14 января Никол Пашинян. По заявлению СНБ Армении, возврат пленных осуществлен как практический результат мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

В 2021 году Давид Давтян и Геворг Суджян были приговорены к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Гражданин Армении Виген Эулджекян в июне 2021 года был приговорен судом в Баку к 20 годам заключения по обвинению в наемничестве и терроризме. 7 ноября 2023 года суд в Баку приговорил жителя Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в преступлениях против жителей азербайджанского села Мешали.

Все четверо бывших заключенных, переданных азербайджанскими силовиками властям Армении 14 января, помещены в медицинские учреждения в Ереване. Геворг Суджян, Давид Давтян и Виген Эулджекян переведены в Военный госпиталь Мурацана, а Вагиф Хачатрян направлен в кардиологический центр «Норк-Мараш», сообщила на брифинге министр здравоохранения Анaит Аванесян.

«Состояние всех возвращенных стабильное, они будут находится под наблюдением врачей. Что касается Вагифа Хачатряна, то в данный момент он проходит обследование, его жизни ничего не угрожает. У него хроническое сердечное заболевание, поэтому нужны дополнительные исследования. По их итогам приняты соответствующее решение относительно его дальнейшего хода лечения», - сказала глава Минздрава после посещения Вагифа Хачатряна в лечебнице.

Она добавила, что «Хачатрян на данный момент чувствует себя нормально. «Он мне сказал : “Я в Армении - значит, мне хорошо”», - сказала министр. Дочь Вагифа Хачатряна Вера Хачатрян подтвердила, что ее отцу предстоит курс лечения в кардиологическом центре «Норк-Мараш»».

Директор ЗАО «Медицинский центр «Норк-Мараш»» Микаел Адамян сообщил журналистам, что у Вагифа Хачатряна «наблюдается легкое обострение хронического заболевания». По его словам, «в течение 15 лет Хачатрян проходил обследования в Степанакерте», а теперь пройдет в центре «Норк-Мараш» обследование и будет находиться на лечении до ремиссии.

Министерство юстиции Армении сообщило, что 14 января 2026 года граждане Сирийской Арабской Республики Юсеф Алааабет аль-Хаджи и Муххраб Мухаммад аль-Шхери, осужденные в 2021 году Армении на пожизненные сроки за участие в военных действиях против Нагорного Карабаха в 2020 году, были переданы через Турцию компетентным органам Сирии «с целью продолжения исполнения вынесенных им приговоров на территории их государства гражданства».

Юрист и защитник интересов армянских заключенных в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявила, что освобождение Азербайджаном четырех армянских пленных в обмен на двух сирийских наемников «является для Армении непропорциональной и невыгодной сделкой».

«Освобождение (сирийских наемников), представляющих реальную ценность, должно было обеспечить возвращение большего числа незаконно удерживаемых армян. При более тщательной оценке значимости этих лиц стало бы очевидно, что Армения упустила возможность добиться лучших условий», - отметила правозащитник.

Саакян подчеркнула, что совпадение по времени передачи наемников сирийской стороне через Турцию и возвращения четырех армян «не является случайным и напрямую указывает на сделку, а не на гуманитарный жест». Она отметила, что у ряда армянских пленных в Азербайджане серьезные проблемы со здоровьем, и их возможное ухудшение создает дополнительную ответственность для Баку, поэтому «Азербайджан избавляется от тех заложников, которые утратили переговорную ценность, но могут стать гуманитарной и правовой обузой».