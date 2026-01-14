×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
17:52, 14 января 2026

Четверо осужденных в Азербайджане на длительные сроки переданы Армении

Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян. Фото: социальные сети "Освободите армянских заложников"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян были переданы на мосту Хакари представителями соответствующих органов Азербайджана представителям Армении и в настоящее время находятся на территории Армении, сообщил Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Давид Давтян и Геворг Суджян были приговорены к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Гражданин Армении Виген Эулджекян в июне 2021 года был приговорен судом в Баку к 20 годам заключения по обвинению в наемничестве и терроризме. 7 ноября 2023 года суд в Баку приговорил жителя Карабаха Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в участии в преступлениях против жителей азербайджанского села Мешали.

В Азербайджане подходят к концу судебные процессы по делам бывшего госсекретаря Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, для которого обвинение запросило пожизненный срок, и 15 карабахских руководителей, в том числе бывших президентов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан передал Армении четверых армян. Подробностей о передаче и дальнейших шагах премьер-министр не привёл, информирует "Новости-Армения"

"Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекчян и Вагиф Хачатрян были недавно переданы представителями Азербайджана представителям Армении и в настоящее время находятся на территории Армении", - написал он на своей странице в Facebook*.

Передача прошла на азербайджано-армянской границе - на мосту Хакари. Пашинян уточнил, что у Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Вигена Эулджекджяна, по предварительным данным, нет проблем со здоровьем. Состояние здоровья Вагифа Хачатряна предварительно оценивается как удовлетворительное.

По заявлению СНБ Армении, возврат пленных осуществлён как практический результат мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, сообщает издание News.am.

Напомним, что по заявлению представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) официально Азербайджан подтверждает факт удержания только 33 армянских военнопленных и гражданских лиц, однако армянские правозащитники заявляют о еще 80 пленных армянах. 

МККК с 3 сентября 2025 года прекратил деятельность своей миссии по требованию правительства этой страны. Организация заверила, что продолжит работать с органами власти Азербайджана, чтобы оказывать помощь людям, которым предоставляет защиту международное гуманитарное право, в соответствии со своим мандатом и обязательствами Азербайджана по Женевским конвенциям.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

