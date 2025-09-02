Красный Крест закрывает офис в Азербаджане

С 3 сентября представительство Международного Красного Креста в Азербайджане прекратит работу по решению властей страны.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти Азербайджана уведомили Международный комитет Красного Креста о намерении закрыть представительство организации в стране.

По решению правительства Азербайджана 3 сентября 2025 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) закрывает свою делегацию в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МККК.

МККК продолжит работать с органами власти Азербайджана, чтобы оказывать помощь людям, которым предоставляет защиту международное гуманитарное право, в соответствии с нашим мандатом и обязательствами Азербайджана по Женевским конвенциям. "Мы намерены продолжать диалог по всем вопросам, касающимся гуманитарной дипломатии международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе в частности говорится, что МККК содействовал органам власти в выяснении участи людей, пропавших без вести в связи с конфликтом. "Мы посещали лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом, чтобы отслеживать условия их содержания и обращение с ними, а также помогали им поддерживать связь со своими семьями", - указано в сообщении организации.

"В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - привело сегодня слова представителя МККК Ашила Депре РИА "Новости".

Решение Азербайджана приостановить деятельность Международного комитета Красного Креста в стране создаст "большие проблемы для армянских пленных", заявила ранее адвокат Сирануш Саакян.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

