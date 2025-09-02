×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:49, 2 сентября 2025

Красный Крест закрывает офис в Азербаджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С 3 сентября представительство Международного Красного Креста в Азербайджане прекратит работу по решению властей страны.

Как писал "Кавказский узел", в марте власти Азербайджана уведомили Международный комитет Красного Креста о намерении закрыть представительство организации в стране. 

По решению правительства Азербайджана 3 сентября 2025 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) закрывает свою делегацию в стране, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МККК.

МККК продолжит работать с органами власти Азербайджана, чтобы оказывать помощь людям, которым предоставляет защиту международное гуманитарное право, в соответствии с нашим мандатом и обязательствами Азербайджана по Женевским конвенциям. "Мы намерены продолжать диалог по всем вопросам, касающимся гуманитарной дипломатии международного гуманитарного права", - отмечается в сообщении.

В пресс-релизе в частности говорится, что МККК содействовал органам власти в  выяснении участи людей, пропавших без вести в связи с конфликтом. "Мы посещали лиц, содержащихся под стражей в связи с конфликтом, чтобы отслеживать условия их содержания и обращение с ними, а также помогали им поддерживать связь со своими семьями", - указано в сообщении организации.

"В настоящее время мы ведем диалог с властями Азербайджана относительно будущего нашей деятельности в интересах лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права", - привело сегодня слова представителя МККК Ашила Депре РИА "Новости".

Решение Азербайджана приостановить деятельность Международного комитета Красного Креста в стране создаст "большие проблемы для армянских пленных", заявила ранее адвокат Сирануш Саакян.

Под судом в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик АрутюнянБако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, дело последнего слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Акция протеста карабахских беженцев в Ереване. 29 марта 2025 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
19:55, 1 сентября 2025
Карабахские активисты возмущены роспуском Минской группы ОБСЕ
Полад Асланов. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1086340866824439&id=100063456087193&set=a.533634545428410 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16:58, 1 сентября 2025
Полад Асланов объявил голодовку в заключении
Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
14:21, 1 сентября 2025
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ
Шахин Шыхлински (слева) и Видади Мустафаев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://66.ru/news/society/283191/, https://www.facebook.com/report.az.ru принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
10:51, 1 сентября 2025
Новый глава азербайджанской общины Урала раскритиковал Шыхлински*
Армен Ашотян на акции у представительства Евросоюза. Стоп-кадр видео News.Am от 30.08.25, https://news.am/rus/news/901745.html
11:52, 30 августа 2025
Пикет с требованием освободить армянских пленных прошел у здания миссии Евросоюза
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Миссия ОБСЕ в Нагорном Карабахе. На снимке: посредник Пьер Андриё (Франция). 27 октября 2015 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла" Минская группа ОБСЕ

Мемориал памяти жертв терракта в Беслане. 27 августа 2014 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла" Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)

Блогеры
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
10
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
15
Неизменность - порок или достоинство?
Фото
20:16, 26 августа 2025
Ветер с Апшерона
Лондон предложил Азербайджану заманчивое партнерство
Фото
16:22, 24 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Вопрос о ядерном оружии для Азербайджана
Фото
11:17, 23 августа 2025
Ветер с Апшерона
1
Самолет не забыт, но воевать нельзя
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Урок чеченского языка. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/147996/
01 сентября 2025, 18:56
Минобрнауки отрицает сокращение часов изучения чеченского языка в школах

Минская группа ОБСЕ. Фото: APA https://ru.apa.az/foreign-policy/rossiya-podderzivaet-rospusk-minskoi-gruppy-obse-619706
01 сентября 2025, 14:21
Азербайджан сообщил о роспуске Минской группы ОБСЕ

Парк оказался заброшенным после закрытия на ремонт. Скриншот видео Рамзана Баркинхоева
29 августа 2025, 21:13
Блогер из Ингушетии пожаловался на состояние городского парка в Сунже

Пожар в районе Геленджика, 29 августа 2025 года. Фото: Краевой лесопожарный центр / Telegram
29 августа 2025, 15:42
80 волонтеров откликнулись на призыв помочь тушению пожара близ Геленджика

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше