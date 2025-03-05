Азербайджан уведомил Красный Крест о планах закрыть офис

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Власти Азербайджана уведомили Международный комитет Красного Креста о намерении закрыть представительство организации в стране.

Власти Азербайджана сообщили Международному Комитету Красного Креста (МККК) о намерении закрыть его представительство в стране сообщила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

По ее словам, в настоящее время представительство (МККК) находится в контакте с властями. "Эти контакты являются частью нашего конфиденциального и двустороннего диалога", - подчеркнула Гусейнова.

Официальный Баку пока не прокомментировал сообщения относительно намерения закрыть Бакинское представительство МККК.

Однако, по сообщению агентства АПА, в правительстве считают, что "в текущей деятельности местного представительства Международного комитета Красного Креста необходимости нет".

Также агентство отмечает, что «в прошлом между Азербайджаном и Международным комитетом Красного Креста имели место некоторые проблемы».

"В начале 2020 года Комитет открыл офис в Ханкенди, не уведомив об этом Азербайджан. Тогда, несмотря на настойчивость Азербайджана, МККК не закрыл свой офис. Даже после восстановления территориальной целостности Азербайджана в 2020 году Международный Комитет Красного Креста отказался закрывать свой офис в Ханкенди. Кроме того, у азербайджанской стороны есть факты о том, что под видом гуманитарной миссии МККК занимался контрабандой. В 2023 году сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) выявили попытку незаконной перевозки различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному комитету Красного Креста. Тогда в отчете ГПС подчеркивалось, что ранее она предупреждала МККК об этом. В информации Государственной пограничной службы отмечалось, что использование с целью контрабанды машин скорой помощи, осуществляющих эвакуацию больных, является не только грубым нарушением законов Азербайджана, но и попыткой злоупотребить доверием, оказанным МККК. В связи с этим азербайджанской стороной было возбуждено уголовное дело. Еще одна информация связана с тем, что сотрудники Комитета занимались шпионажем в пользу Армении, пытаясь остановить операции азербайджанской армии на Физулинском направлении", - говорится в сообщении АПА.

Пограничники неоднократно фиксировали попытки провезти контрабандные товары через пункт пропуска "Лачин" в машинах Красного Креста и направляли этой организации предупреждения. После нового такого случая возбуждено уголовное дело, и пункт пропуска закрыт на время разбирательства, заявила 11 июля 2023 г. Госпогранслужба Азербайджана.

Согласно данным агентства, официальный Баку выступил с предложением о закрытии четырех офисов ООН – Программы развития ООН (ПРООН), Фонда народонаселения ООН (UNFPA), Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (UNHCR) и Детского фонда ООН (UNICEF).

"В правительстве заявили, что это не означает прекращение сотрудничества с международными организациями. Азербайджан продолжит сотрудничество с региональными и главными офисами международных организаций", - далее сказано в сообщении.

Другое провластное агентство Caliber.az сообщило о выявлении фактов нарушения законодательства Азербайджана о предоставлении грантов представительством Программы развития ООН (ПРООН)

"Управление внутреннего аудита и расследований ПРООН провело аудит представительства организации в Азербайджане. Результаты проверки выявили серьёзные нарушения, связанные с коррупцией, системными недочётами в управлении и отсутствием прозрачности. В частности, в 2023 году организация выделила 754 570 долларов США 23 местным неправительственным организациям (НПО), которые не имели надлежащей государственной регистрации. Это нарушение национального законодательства Азербайджана, требующего регистрации всех НПО, получающих международное финансирование, указывает на вопиющее пренебрежение правовыми и этическими стандартами. Более того, в рамках двух инициатив — программы ЕС по укреплению потенциала гражданского общества и программы по разминированию — было выделено 2,6 миллиона долларов (по 1,3 миллиона на каждую). Однако аудиторы не раскрыли имена получателей грантов и не предоставили отчётов о том, как эти средства были израсходованы, то есть, процесс распределения средств был осуществлен без какого-либо публичного контроля или прозрачности», - в частности говорится в сообщении caliber.az.

В представительствах указанных структур ООН в Азербайджане воздержались от комментариев.

Между тем, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 3 марта на встрече с региональным директором Офиса по вопросам развития ООН в Европе и Центральной Азии Кви-Йоп Сон подчеркнул, что «освобождение территорий и экономический прогресс Азербайджана позволили стране полагаться на собственные ресурсы при реализации социальных проектов, а также выступать донором для ряда государств через программы ООН».

"С учетом новых реалий Азербайджан пересматривает приоритеты сотрудничества с ООН, стремясь к более эффективному использованию ее ресурсов. В частности, партнерство с отдельными структурами организации будет продолжено в формате проектного сотрудничества, соответствующего национальным приоритетам. Азербайджан, трансформировавшийся из страны-получателя помощи в государство, вносящее вклад в глобальную повестку, планирует активизировать взаимодействие с Программой ООН по населенным пунктам, Программой ООН по окружающей среде, Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата и другими профильными структурами", - цитирует Байрамова пресс-служба МИД.

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