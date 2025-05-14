Защита Варданяна заявила об отказе дипломатам в допуске на процесс

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Военный суд в Баку отклонил протест Рубена Варданяна, вновь сославшись на отсутствие у защиты доказательств предвзятости судейской коллегии. Дипломатов и представителей международных организаций не пустили в здание суда, хотя они подали все необходимые запросы, заявили представители обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предсуматривают пожизненное заключение. Начиная с 1 апреля, на заседаниях выступают потерпевшие - преимущественно военнослужащие азербайджанской армии, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении. Потерпевшие требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Американский защитник Варданяна 6 мая выступил с докладом о его преследовании в Конгрессе США, назвав процесс "насмешкой над правосудием".

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Очередное заседание по делу Варданяна в Бакинском военном суде 13 мая вновь началось с протеста: Рубен Варданян заявил протест судебной коллегии, сообщив о нарушении своих прав, его поддержал адвокат Авраам Берман. Гособвинитель и потерпевшие просили не удовлетворять протест, в результате суд оставил его без рассмотрения. Как и ранее, судья сослался на отсутствие у защиты “конкретных и достоверных доказательств” заинтересованности коллегии в преследовании Варданяна.

Затем в суде выступили еще несколько потерпевших: Эмиль Мехтиев, Маис Кероглуев и Асим Гараев рассказали, что получили ранения при взрывах минометных снарядов, выпущенных армянскими вооруженными силами. Каждый из потерпевших упомянул, что его сослуживцы также получили ранения, в том числе смертельные, передает 1news.az.

Все потерпевшие по делу, которые выступали в суде, хотя и связывали свои травмы с действиями армянских формирований, “не смогли доказать прямое или косвенное участие Рубена Варданяна в этих инцидентах”, отмечают его представители в публикации на сайте кампании Free Vardanyan.

Представители Варданяна также заявили, что в здание Бакинского военного суда даже после “всех необходимых процедур” и заранее поданного запроса о допуске, не пропускают правозащитников, представителей общественных организаций и дипломатов.

По словам адвоката Сирануш Саакян, Красный крест уже два месяца не посещал в Баку армянских заключенных, а решение Азербайджана приостановить деятельность Международного комитета Красного Креста в стране создаст “большие проблемы для армянских пленных”.

“Азербайджанское законодательство приведено в соответствие с международными стандартами, согласно которым участвовать в открытых судебных процессах имеет право любой желающий. Мы имеем дело с ситуацией, когда они сами не уважают собственный закон”, - приводит ее слова страница кампании в Instagram*.

Следующее заседание суда по делу Рубена Варданяна назначено на 20 мая.

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