Военный суд в Баку отклонил протест защиты Варданяна

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Адвокат Рубена Варданяна заявил о сомнениях в беспристрастности судебной коллегии, но суд отклонил его протест по просьбе прокурора. Американский защитник Варданяна выступил с докладом о его преследовании в Конгрессе США, назвав процесс "насмешкой над правосудием".

Как писал "Кавказский узел", Бакинский военный суд рассматривает обвинения против бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Статьи, вмененные ему, предсуматривают пожизненное заключение. Начиная с 1 апреля, на заседаниях выступают потерпевшие - преимущественно военнослужащие азербайджанской армии, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении. Потерпевшие требовали "самого сурового" наказания для Варданяна. Защита Варданяна добивается доступа к стенограммам и записям всех заседаний, заявляя о нарушениях.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, чье дело слушается отдельно. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На заседании Бакинского военного суда 6 мая адвокат обвиняемого Рубена Варданяна Авраам Берман заявил, что обнаружил процессуальные нарушения в протоколе заседания от 6 февраля: по словам защитника, в документе не были отражены ходатайство защиты и это дает повод сомневаться в объективности судебной коллегии. Адвокат подал жалобу и Варданян поддержал его доводы, представитель обвинения высказал возражения и просил оставить протест без рассмотрения, а потерпевшие потребовали не удовлетворять протест. Суд в результате оставил протест без рассмотрения, сославшись на отсутствие конкретных доказательств предвзятости коллегии у адвоката.

Процесс продолжился показаниями потерпевших - на заседании выступили не менее семи человек, получивших во время службы разные ранения в результате обстрелов со стороны позиций армянских военных. Один из них сообщил, что вооруженные силы Армении “использовали тяжелую артиллерию”, чтобы поразить пути снабжения азербайджанских военных на позициях. Еще один потерпевший, водитель экскаватора, рассказал, что был ранен во время работ по строительству дороги в Агдамском районе, когда начался обстрел и в 80 метрах от него разорвался снаряд, передал “Азертадж”.

Американский адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер 6 мая выступил в комиссии по правам человека в Конгрессе США с докладом о его деле и призвал администрацию президента Дональда Трампа надавить на Баку в связи с преследованием филантропа.

“Его процесс – это насмешка над правосудием: закрытые заседания, отсутствие доступа к адвокату и даже отказ в предоставлении Библии. Его пытали во время голодовки (...) Один пример: Варданян является соучредителем гуманитарной инициативы “Аврора” – независимой общественной организации, которая помогает нуждающимся во всем мире. Однако Азербайджан настаивает, что эта организация, которая подвергается независимому аудиту, была средством финансирования терроризма со стороны Рубена”, - цитирует выступление Генсера сайт кампании Free Vardanyan.

Следующее судебное заседание по делу Рубена Варданяна в Бакинском военном суде назначено на 13 мая.

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