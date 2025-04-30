Адвокат Рубена Варданяна заявил о препятствиях в доступе к протоколам процесса

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Военный суд в Баку отклонил протест Рубена Варданяна и его адвоката, который требует доступа к стенограммам и записям всех заседаний. Показания потерпевших о боевых ранениях никак не доказывают вины Варданяна, заявили его представители.

Как писал "Кавказский узел", с декабря 2024 года Бакинский военный суд рассматривает обвинения против 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, а также бывшего госминистра Рубена Варданяна, чье дело слушается отдельно. Статьи обвинения, вмененные Варданяну, предсуматривают пожизненное заключение. На заседаниях 1, 8 и 15 апреля выступили потерпевшие - преимущественно военнослужащие азербайджанской армии, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении. Потерпевшие потребовали "самого сурового" наказания для Варданяна.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На заседании в Бакинском военном суде по делу Рубена Варданяна 29 апреля продолжился допрос потерпевших. В начале заседания Варданян и его защитник Авраам Берман выразили протест суду, который не удовлетворил ходатайства адвоката об ознакомлении со всеми протоколами процесса. Потерпевшие попросили суд не удовлетворять протест, в результате протест был отклонен.

Один из потерпевших, бывший военнослужащий внутренних войск МВД Азербайджана Нурлан Багиров, сообщил суду, что его подразделение во время службы было атаковано армянскими вооруженными силами и формированиями.

По словам Багирова, нападавшие применили стрелковое оружие и ручные гранаты, в результате чего 14 его сослуживцев были убиты, а несколько получили ранения. Сам Багиров также был ранен, заключение судебно-медицинской экспертизы о его травмах было оглашено в суде, сообщил “Азертадж”.

О ранениях от взрыва гранаты и 14 погибших боевых товарищах рассказал также потерпевший Шамиль Исрафилов. По его словам, ранения во время нападения получили 24 человека. Потерпевший Таджиаддин Керимов сообщил, что был ранен при взрыве мины неподалеку от села Талыш, когда занимался разминированием участка территории. Керимов добавил, что во время работы только на одном этом участке он и его сослуживцы обезвредили 59 мин армянского производства, и все эти боеприпасы “были установлены в последние годы”.

Следующее заседание суда по делу Рубена Варданяна назначено на 6 мая.

Потерпевшие, которые рассказывают о ранениях в суде, ничем не могут доказать вину Варданяна, отмечает семья обвиняемого, комментируя процесс.

“Никто из допрошенных не был знаком с Рубеном и ничем не мог доказать его вину в указанных инцидентах. Прокурор задал им вопросы о местах службы, нападениях и характере полученных травм, но также не смог связать эти факты с Рубеном”, - говорится в публикации о процессе на сайте Free Vardanyan.

Представители Варданяна отмечают, что его адвокат Авраам Берман добивается доступа к стенограммам и аудиозаписям судебных заседаний. “Эти материалы суд до сих пор не предоставил в полном объеме, не считая двух частичных стенограмм от января”, - говорится в публикации. От участия в допросе потерпевших Варданян и его защитник на предыдущих заседаниях отказывались в знак протеста, заявляя о несоблюдении принципа состязательности сторон.

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