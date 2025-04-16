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02:46, 16 апреля 2025

Потерпевшие потребовали сурового наказания для Рубена Варданяна

Рубен Варданян во время заседания суда 1 апреля. Фото агентства "Азертадж" azertag.az/ru/xeber/na_sude_nad_rubenom_vardanyanom_poterpevshie_dali_pokazaniya_i_otvetili_na_voprosy-3481859

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Потерпевшие по делу бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна рассказали в Бакинском военном суде о ранениях, полученных в результате обстрелов со стороны Армении. Они потребовали "самого сурового" наказания для Варданяна. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну, чье дело слушается отдельно, было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседаниях 1 и 8 апреля выступили потерпевшие - азербайджанские военнослужащие, которые получили ранения при обстрелах со стороны Армении. 

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку". 

Процесс по делу Рубена Варданяна в Бакинском военном суде продолжился 15 апреля допросом потерпевших. На заседании выступили более 20 человек, - в основном военных, но как минимум один из потерпевших на момент ранения был гражданским. 

Все потерпевшие рассказывали суду о ранениях, полученных в результате огня армянских военных. Один из потерпевших, Эльвин Мамедли, заявил, что пострадал во время эвакуации раненого солдата на санитарной машине с хорошо различимым издалека знаком медицинского автомобиля - красным полумесяцем. По его словам, машина была поражена противотанковым снарядом. 

Другой военный, Низами Бахшалиев, отметил, что получил ранение при обстреле со стороны Армении, когда находился за 7-8 километров от линии фронта. Ульви Сулейманов заявил, что сам был ранен, а его сослуживец был убит. "Один из моих боевых товарищей умер у меня на руках", - цитирует слова военного “Азертадж”. 

"Рядом со мной погибли двое моих боевых товарищей, еще несколько получили ранения. Когда нас ранили, мы находились на своих позициях", - заявил, в свою очередь, Джавид Мехдизаде. 

Потерпевший Анар Рагимли сообщил, что получил ранение в Агдамском районе, где исполнял свои обязанности, будучи гражданским лицом. "Мы столкнулись с армянским незаконным вооруженным формированием. Они обстреляли наш автомобиль. Я получил огнестрельное ранение в левую руку", - приводит его показания Report.az. Рагимли отметил, что машина при обстреле перевернулась и он получил перелом также правой руки. 

Каждый из потерпевших просил суд назначить обвиняемому "самое суровое наказание". Следующее заседание суда назначено на 22 апреля.

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Автор: "Кавказский узел"

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