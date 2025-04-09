Потерпевшие по делу Рубена Варданяна заявили о нарушении конвенций в ходе войны

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На заседании суда в Баку выступили еще более 30 азербайджанских военных, которые проходят потерпевшими по делу бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Они заявили, что армянские военные обстреливали медицинские пункты и санитарные автомобили.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну, чье дело слушается отдельно, было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. На заседании 1 апреля выступили потерпевшие - азербайджанские военнослужащие, которые получили ранения при обстрелах стороны Армении.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян и бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

На заседании Бакинского военного суда по делу Рубена Варданяна 8 апреля продолжился допрос потерпевших. Ранее в процессе уже выступили более 30 пострадавших - военные, которые получили ранения в результате боевых действий.

Потерпевший Вахид Алиев заявил суду, что “был ранен в результате обстрела во время военной провокации со стороны армянской армии, а несколько его товарищей погибли и получили ранения”, передает его слова Report.

Анар Джалалов также сообщил, что был ранен при взрыве артиллерийского снаряда, выпущенного со стороны Армении, а среди его коллег были раненые и погибшие. Он добавил, что режим прекращения огня на Ходжавендском направлении часто нарушался армянскими военными, которые применяли все виды стрелкового оружия. Аналогичные показания дал Фариз Манафов, отметив, что армянские военные применяли крупнокалиберное оружие и артиллерию. Потерпевший Руслан Гейдаров сообщил, что был ранен в правое плечо выстрелом из снайперской винтовки в Ходжавенде. О ранениях, полученных во время службы, рассказали и другие пострадавшие - более 15 человек.

Бывший начальник медицинской службы одной из азербайджанских воинских частей Акшин Балакишиев заявил суду, что по его мобильный медпункт подвергся обстрелу, несмотря на опознавательный знак медицинского учреждения. “Кроме нашего медпункта, под артиллерийские удары противника попали и санитарные машины, и сами санитары, и врачи. То есть, были нарушены положения международной конвенции”, - приводит его слова “Азертадж”.

Показания Балакишиева подтвердил Фархад Тагиев, служивший на санитарном автомобиле. Тагиев, как и его сослуживец Фарид Зейналов, заявили, что их машина была поражена управляемой ракетой.

В ходе заседания Рубен Варданян и его защитник Авраам Берман заявили, что хотят повторно ознакомиться с протоколами судебного заседания. Судья удовлетворил ходатайство, пообещав создать условия для ознакомления с этими документами. Следующее заседание суда по делу Варданяна назначено на 15 апреля.

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