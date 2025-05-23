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20:59, 23 мая 2025

Гражданин Армении госпитализирован из тюрьмы в Баку после голодовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ливанский армянин Виген Эулджекян, арестованный азербайджанскими военными в Карабахе и осужденный в Баку на 20 лет, проводил в заключении голодовку и был госпитализирован. 

Как писал "Кавказский узел", активисты в Ереване регулярно проводят акции, призывая власти добиться возвращения армянских пленных из заключения в Азербайджане. Один из таких заключенных, гражданин Армении и Ливана Виген Эулджекян, был арестован азербайджанскими военными в Карабахе в ноябре 2020 года. Задержанная вместе с ним Марал Наджарян в марте 2021 года была освобождена

После войны 2020 года без вести пропавшими считаются 195 человек, из которых 175 - военнослужащие, 20 - мирные жители. Представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян заявляет о 80 насильственно исчезнувших, однако, по ее словам, Баку отказывается предоставлять о них какую-либо информацию.

Виген Эулджекян проводил голодовку в тюрьме в знак протеста против жестокого обращения, его состояние ухудшилось, в связи с чем заключенного доставили в больницу, сообщила лидер партии "Страна жизни" Мане Тандилян на своей странице в Facebook*. 

По информации политика, Эулджекян проводил голодовку несколько недель: к 9 мая, когда она узнала об акции протеста заключенного, он голодал уже "около двух недель". 

Супруга осужденного Линда Эулджекян подтвердила, что он госпитализирован. “У меня есть достоверные сведения, что мой муж находится в больнице. Я связалась с представителем Красного Креста в Ливане, который, в свою очередь, вышел на связь с коллегами из офиса Международного комитета Красного Креста в Грузии. Мне сообщили, что Виген испытывал сильные боли”, - цитирует сегодня ее слова Telegram-канал Re:public of Artsakh. 

Директор филиала Общества помощи армянским сиротам (SOAR) в Буэнос-Айресе Лусиана Минасян, которая 9 мая направила письмо о голодовке Эулджекяна в МККК, называла причиной его протеста отказ в телефонных разговорах с супругой. "Требование Вигена Эулджекяна предельно простое: телефонный разговор с женой Линдой. Всего один звонок, элементарная человеческая связь, вот все, чего он добивается", - цитировало текст послания издание Pastinfo.am. 

Гражданин Армении Виген Эулджекян в июне 2021 года был приговорен судом в Баку к 20 годам заключения по обвинению в наемничестве и терроризме. Он содержится в Гобустанской тюрьме, известной “бесчеловечными условиями и высоким уровнем самоубийств среди заключенных”, отмечает издание Zartonk Media. 

В июне 2024 года Линда Эулджекян заявляла журналистам, что в тюрьме ее супруг задумывался о самоубийстве. "когда я говорила с ним, он был встревожен, говорил: "Я больше не могу, устал, хочу покончить с собой", - приводил ее слова "Голос Армении".  

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Автор: "Кавказский узел"

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