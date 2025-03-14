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22:17, 14 марта 2025

Участники акции в Ереване потребовали вмешательства ООН в судьбу пленных в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чтобы защитить собственные принципы, ООН обязана изучить условия содержания армянских военнопленных в Баку и дать оценку судебному процессу над ними, заявили активисты в Ереване. МИД Армении не преуспел в вопросе возвращения пленных на родину, но вернет их, "когда получится", сообщил глава ведомства Арарат Мирзоян. 

Как писал "Кавказский узел", 3 марта участники акции в Ереване призвали международное сообщество добиваться соблюдения прав армянских заключенных в Азербайджане. Участник инициативной группы "Воля" Левик Хачатрян с 3 марта проводит голодовку, требуя от международных структур предотвратить пытки и истязания армянских военнопленных в Азербайджане.

17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Бывшему госминистру Рубену Варданяну было предъявлено около 45 новых обвинений по 20 статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Акция с требованием освободить армянских военнопленных прошла сегодня в Ереване перед офисом ООН. Участники акции требуют от ООН посетить заседания суда над армянами в Баку, передал корреспондент "Кавказского узла".

Активисты держали в руках транспарант с фотографиями армянских военнопленных, а также плакаты с призывами освободить их из азербайджанских тюрем. Обвинения, предъявленные им в Азербайджане, они называют ложными. 

Участник акции, сооснователь партии "Страна жизни" Месроп Аракелян отметил в своем выступлении, что недавние акции протеста дали результат, актуализировав тему армянских военнопленных в Баку и суда над ними. "Мировое сообщество должно увидеть, что армянский народ требователен в этом вопросе, ответственен за своих соотечественников и ждет их возвращения. Международное сообщество должно понять, что Республика Армения - это армянский народ, а не Никол Пашинян вместе с его свитой", - отметил Месроп Аракелян.

Он подчеркнул, что акции привлекли внимания международных чиновников и организаций: с их стороны прозвучали заявления, появилась резолюция ПАСЕ с призывом освободить армянских военнопленных, ввести санкции в отношении азербайджанских чиновников, вовлеченных в незаконный судебный процесс, призыв к европейским дипломатам в Баку посетить пленных и принять участие в суде. "Все это результат борьбы нашей общественности, только такими путями можно добиться результатов", - добавил политик. 

Аракелян также призвал ООН быть приверженной своему уставу и посетить армянских военнопленных, дать четкую оценку их здоровью и пыткам в отношении них. Он добавил, что информация о заседаниях суда над армянами в Баку сейчас исходит исключительно от азербайджанских государственных медиаресурсов, поэтому сотрудники ООН должны принять участие в заседаниях и лично убедиться, что обвинения, предъявленные армянам, сфабрикованы. 

Участница акции Сюзи Аветисян напомнила, что функция ООН состоит в поддержании мира и безопасности, а также установлении гуманитарного права на всей планете. На протяжении всей своей истории ООН в вопросе прав человека и пленных, используя свой мандат, прибегал к разным методам и действиям. Она упрекнула сотрудников офиса ООН в Баку, которые, по ее словам, игнорируют заявления о неправомерности преследования армянских военнопленных. "ООН должен стремиться установить справедливость, в противном случае ее, как и другие международные организации, выдворят из Баку", - отметила Аветисян.

"Очень трагично и печально, что организация, которая была создана для установления мира и безопасности, ООН, не действует или действует неэффективно в защите собственных принципов, согласно собственному уставу", - заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он заметил, что эта тенденция заметна по всему миру, но в армянском вопросе особенно очевидна. "Есть механизмы, которые легко можно применить, хотя бы в вопросах, касательно здоровья армянских военнопленных, условий их содержания в бакинских тюрьмах и судебного фарса над ними. Международное право очень четко говорит о праве народа на самоопределение, в этом нет никакого преступления. Но сегодня в бакинских тюрьмах содержатся армяне, и их судят за то, что они боролись за самоопределение, за права своего народа. А ООН, которая зафиксировала право наций на самоопределение и равенство всех народов, ничего не предпринимает для предотвращения преступлений Азербайджана", - заявил Гегам Степанян.

ООН и другие международные структуры могут использовать разные превентивные механизмы, от отправки делегаций и постоянного мониторинга до установлением контроля над процессом. "То, что делает Баку, направлено против ООН, членом которой является Азербайджан. ООН должно смущать, что ее участник так цинично попирает всякого рода права человека, но при этом остается безнаказанным", - отметил он.

Активисты призвали армян всего мира проявить активность в требовании у международных структур в разных странах возвращения военнопленных на родину. 

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сегодня прокомментировал работу своего ведомства в вопросе возвращения военнопленных. Отвечая на вопрос депутата Агнесы Хамоян, которая поинтересовалась, удастся ли вернуть граждан Армении на родину, он напомнил, что ранее были освобождены свыше 100 пленных. 

«Мы работаем в этом направлении и делаем это не по вашему указанию, это наш долг. Мы не должны жалеть усилий в этом направлении, и не жалеем, но дело в том, что в этом вопросе нет успеха. Когда получится, мы сделаем это, и не нужно нам про это напоминать», - цитирует слова Мирзояна News.am.

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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