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15:38, 17 декабря 2024

Дело бывших руководителей Нагорного Карабаха передано в суд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело против 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к Азербайджану освободить армянских пленных и обеспечить право армян на возвращение в Нагорный Карабах. Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

Уголовное дело в отношении 15 руководителей Нагорного Карабаха и жителей региона передано в суд, сообщила 17 декабря пресс-служба генеральной прокуратуры.

Согласно пресс-релизу, в одном производстве объединены 1389 уголовных дел о  преступлениях, «совершенных с октября 1987 года на оккупированных Арменией территориях Азербайджана так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» и ее незаконными вооруженными формированиями» по 2024-й год, и расследуемых следственной группой с  участием представителей генеральной прокуратуры, СГБ, МВД, государственного таможенного комитета и военной прокуратуры Азербайджана.

На основе собранных достоверных доказательств по 2548 эпизодам к уголовной ответственности привлечены 15 руководителей и жителей бывшего Нагорного Карабаха, включая  бывших президентов Аркадия Гукасяна, Араика Арутюняна, Бако Саакяна, бывшего спикера парламента Давида Ишханяна, бывшего главы МИД Давида Бабаяна, бывшего командующего  Левы Мнацаканяна,  а также Давида Манукяна, Гагика  Мартиросяна,  Мелкисета Пашаяна, Давида Аллахвердияна, Гургена Степаняна, Левона Балаяна, Мадата Бабаяна, Василия Беглярана и Эрика Газаряна.

Им предъявлены обвинения по статьям  100 (планирование, начало и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц и организации, находящихся под международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация населения или принудительное переселение), 109 (преследования), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение международных норм), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленные убийства людей), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (незаконное пересечение границы), 228 (незаконный оборот оружия), 270-1 (действия, направленные на создание угроз авиационной безопасности), 277 (покушение на жизнь государственного и  общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя), 279 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством) и другим  УК Азербайджана.

Обвиняемые были обеспечены переводчиками и адвокатами,  им были разъяснены процессуальные права, далее сказано в пресс-релизе.

В ходе предварительного следствия, так и после окончания предварительного следствия ходатайства и жалобы обвиняемых были рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и приняты соответствующие решения.

"Руководствуясь серьезными основаниями о нахождении на территории Республики Армения многих лиц, подозреваемых по упомянутым в связи с этим следственным делом эпизодам, а также свидетелей, Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики приглашает к сотрудничеству соответствующие органы Республики Армения. Обвинительный акт по уголовному делу был утвержден генеральным прокурором Азербайджанской Республики 16 декабря 2024 года и направлен на рассмотрение по назначению в Бакинский военный суд", - говорится в  заключение пресс-релиза.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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