Участники акции в Ереване выступили в защиту армянских пленных

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Представители общественных организаций на акции протеста в Ереване призвали международное сообщество добиваться соблюдения прав армянских заключенных в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля 28 общественных организаций подписали обращение к президенту Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяне Сполярич. Они призвали провести независимую медэкспертизу состояния здоровья Рубена Варданяна, который проводит голодовку, гарантировать получение им медпомощи и обеспечить соблюдение прав всех армянских пленных в Азербайджане.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

Сегодня активисты общественной организации «Союз Арцаха» (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха) и агентства развития «Мы – наши горы» провели акцию около ереванского офиса МККК с требованием к властям Армении и международному сообществу защитить жизнь и права Рубена Варданяна и армянских пленных в Азербайджане. Они также передали в офис МККК обращение общественных организаций к Мирьяне Сполярич, подписанное 28 февраля.

В «Союз Арцаха» и агентство развития «Мы – наши горы» после их регистрации в Армении вошли почти три десятка общественных организаций Нагорного Карабаха. Призыв присоединиться к акции организаторы разместили 2 марта в Facebook*, передал корреспондент "Кавказского узла".

Акция длилась около часа. Ее организаторы рассказали, что цель акции - информирование международного сообщества и озвучивание требований. «МККК имеет уникальный мандат и обязанность защищать заключенных, особенно тех, кого преследуют по этническому признаку и судят по политическим мотивам», - заявил представитель агентства развития «Мы – наши горы», добавив, что «к акции присоединились представители общественности Нагорного Карабаха и Армении».

Представитель агентства «Мы - наши горы» Нарине Агабалян считает, что «акции в защиту армян, находящихся в заложниках в Азербайджане, необходимы, чтобы мировое сообщество увидело, что армянский народ не безразличен, и каждый из нас хочет каким-то образом выразить свое отношение и позицию».

Она призвала «международные правозащитные организации начать расследование о содержание армян-заложников в азербайджанских тюрьмах, и применение к ним пыткам», добавив, что «Рубен Варданян во второй раз объявляет голодовку, но мир не реагирует на это». «Надеемся, что МККК и международные организации незамедлительно отреагируют на наши требования», - заявила Нарине Агабалян.

Руководитель коммуникационных программ армянского офиса МККК Зара Аматуни приняла переданное письмо и заявила журналистам, что в феврале миссия посетила армянских пленных, а Рубена Варданяна осмотрел врач Красного Креста. По ее словам, сотрудники МККК провели отдельные беседы с пленными армянами, им была предоставлена возможность связаться с семьями.

Мир обязан реагировать и способствовать возвращению армян

Общественный деятель Артак Бегларян на акции обвинил международные гуманитарные организации в бездействии, проявленном, «когда Азербайджан в отношении Арцаха и его народа проводил геноцидальную политику», и особое безразличие «в ходе 2020 года, блокады Арцаха в 2022-2023 годах и депортации населения Арцаха». «Теперь мир обязан реагировать и способствовать возвращению армян из азербайджанского плена», - заявил он.

Омбудсмен Гегам Степанян отметил, что необходимо требовать прекратить бездействие не только от международного сообщества, но и от армянской власти. "Мы обязаны стучаться во все двери с требованием добиться от Баку немедленного освобождения пленных армян. Мы знаем, что армяне в Азербайджане подвергаются пыткам, и постоянно поднимали этот вопрос на разных платформах. Фото Рубена Варданяна со следами пыток на лице - новое подтверждение наших заявлений. На сегодня такая ситуация, что необходимо скорейшим образом мобилизовать все усилия в Армении, диаспоре и международных правозащитников для освобождения армян, находящиеся в азербайджанском заточении», - заявил Степанян.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей в Армению президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования НКР, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. В феврале 2025 года президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента.

Адвокат Рафаел Мартиросян также заявил, что суд над армянами в Баку "сочетается с насилием". "Травмы на лице Рубена Варданяна являются ярким свидетельством. […] Власти и парламент Арцаха обязаны созвать внеочередную сессию Национального собрания, чтобы внести повестку дня относительно правовой оценки процесса, проходящего в Баку. […] Если Национальное собрание Республики Арцах не предпримет активных действий, вопрос о роспуске этого Нацсобрания должен быть поставлен в повестку", - заметил адвокат.

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и чиновников Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Он заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

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