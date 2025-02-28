Армянские НПО призвали Красный Крест провести медобследование Варданяна

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Международный комитет Красного Креста должен провести независимую медэкспертизу состояния здоровья Рубена Варданяна, который проводит голодовку, гарантировать получение им медпомощи и обеспечить соблюдение прав всех армянских пленных, заявили 28 общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна. Представители оппозиционных партий 28 февраля на акции протеста в Ереване призвали МИД Армении добиваться освобождения бывшего госминистра Нагорного Карабаха и армянских пленных.

Рубену Варданяну предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело было передано в Бакинский военный суд. Рубен Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями.

28 общественных организаций направили президенту МККК Мирьяне Сполярич открытое письмо, призвав МККК действовать в рамках своего мандата и соблюдать принципы международного гуманитарного права, передает корреспондент "Кавказского узла".

Авторы письма выразили обеспокоенность состоянием здоровья экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, а также положением других армянских пленных в Азербайджане.

«Продолжительная голодовка Варданяна может привести к стремительному ухудшению состояния и необратимым последствиям. Помимо этого, другие армянские заключенные подвергаются преследованию по политическим мотивам, этнической дискриминации и несправедливому обращению", - сказано в обращении.

Армянские организации призвали незамедлительно посетить Варданяна для проведения независимой медицинской экспертизы, обеспечить беспристрастный мониторинг состояния его здоровья и гарантировать получение необходимой медпомощи, устранить причины его голодовки и выступить посредником для обеспечения защиты его основных прав.

"Особое внимание следует уделить выявлению причин очевидных травм лица, за что азербайджанская сторона несет ответственность. Также требуем представить объективный отчет об условиях содержания и обращении как с Варданяном, так и другими армянскими пленными, принять срочные меры для прекращения Варданяном голодовки, устранив при этом причины, вынудившие его пойти на этот шаг», - отмечено в обращении.

Важно, чтобы визит представителей МККК не был отложен и состоялся своевременно, считают авторы обращения.

"Мы также требуем регулярно посещать всех армянских пленных, содержащихся в азербайджанских тюрьмах, чтобы гарантировать справедливое обращение с ними, а также стать независимым посредником между пленными и властями Азербайджана, обеспечивая соблюдение международного права и добиваясь немедленного освобождения", - сказано в письме.

Красный Крест обладает исключительной юрисдикцией и мандатом в области защиты пленных, поэтому вмешательство организации в ситуацию не только оправдано, но и необходимо, подчеркнуто в нем.

Общественные организации выразили надежду, что вопрос будет рассмотрен в срочном порядке, призвав к немедленным действиям для предотвращения возможных трагических последствий.

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян. 17 января на заседании суда Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже.

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