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12:05, 28 февраля 2025

Армянские оппозиционеры выступили в поддержку Рубена Варданяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители оппозиционных партий на акции протеста в Ереване призвали МИД Армении добиваться освобождения бывшего госминистра Нагорного Карабаха и армянских пленных.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

Рубену Варданяну предъявлены обвинения по 20 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ему грозит пожизненное заключение. В конце декабря 2024 года дело было передано в Бакинский военный суд. Рубен Варданян заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов азербайджанскими следователями.

Сегодня около здания МИД Армении началась акция в поддержку Рубена Варданяна. Ее участники держат фотографии Рубена Варданяна и других армянских пленных и требуют от МИД "четких действий в вопросе освобождения армянских пленных", сообщает "Новости-Армения".

В акции участвуют, в частности, экс-депутат Национального собрания Наира Зограбян, глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян, член оппозиционной партии «Страна для жизни» Месроп Аракелян и глава оппозиционной фракции Армения" Сейран Оганян, пишет издание.

МИД Армении обнародовал заявление в поддержку Варданяна

МИД Армении опубликовал сегодня заявление с призывом к международному сообществу обратить внимание на "вопрос освобождения армянских военнопленных, заложников и других задержанных лиц, содержащихся в Азербайджане".

Ведомство заявило, что "инсценированные судебные процессы против некоторых из них" проводятся "с грубыми процессуальными нарушениями и явными признаками пыток".

"Вызывают глубокую обеспокоенность публикации фотографий и видео с «судебных процессов» над 23 армянскими военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами, а также тревожные сообщения их адвокатов о принуждении, пытках и очевидном ухудшении их здоровья, в том числе Рубена Варданяна, который в настоящее время проводит голодовку", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов.

Под стражей в Азербайджане находятся 15 бывших карабахских чиновников, в том числе бывшие президенты Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, а также бывший спикер парламента Давид Ишханян. 17 января на заседании суда Араик Арутюнян принес извинения за свои заявления об ударах по Гяндже.

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Автор: "Кавказский узел"

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