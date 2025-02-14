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03:34, 14 февраля 2025

Продлены полномочия парламента Нагорного Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Нагорного Карабаха продлил срок полномочий карабахского парламента с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика.

Как писал "Кавказский узел", 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

О продлении полномочий депутатов карабахского парламента сообщил исполняющий обязанности спикера Национального собрания Нагорного Карабаха Гагик Багунц на встрече по случаю 37-летия карабахского движения в Ереване 13 февраля.

Он отметил, что в указе президента «О продлении полномочий Национального Собрания Республики Арцах» за основу принята конституционная норма о невозможности проводить выборы в условиях чрезвычайного положения. Указ позволил избежать роспуска карабахского парламента. 

«Полномочия парламента Республики Арцах истекают в 2025 году, в мае. Пришлось бы либо проводить новые выборы, что в нынешних условиях не является возможным, или упразднить  Национальное собрание. Конкретные сроки не указаны, но в указе отмечено, что как только будут соответствующие условия, выборы будут проведены», - сказал Багунц корреспонденту «Кавказского узла». 

Он добавил, что не исключены изменения в списках партий в парламенте, поскольку «ряд депутатов по объективным причинам, не могут участвовать в заседаниях». «Учитывая, что необходима консолидация, парламент планирует активизировать деятельность  и особое внимание уделять инициативам  общественных организаций», - заключил Гагик Багунц.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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