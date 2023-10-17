Потерпевший потребовал для Вагифа Хачатряна пожизненного срока

17 октября 2023, 18:02

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Житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян на сегодняшнем заседании в Баку отказался признать вину в преступлениях против азербайджанцев. На заседании были допрошены потерпевшие, жители села Мешали, один из которых потребовал приговорить Хачатряна к пожизненному сроку.

Как писал "Кавказский узел", в Бакинский военный суд направлено дело в отношении жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, обвиняемого в нападении на азербайджанское село Мешали в 1991 году.

13 октября прошло подготовительное заседание по делу жителя Карабаха, этнического армянина Вагифа Хачатряна. Дело рассматривается Бакинским военным судом. Дочь Хачатряна Вера настаивает, что ее отец невиновен: по словам женщины, азербайджанские следователи располагали фотоснимками неизвестного ей мужчины, которого объявили Вагифом Хачатряном в молодости. Если Вагифа Хачатряна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение в Гобустанской крытой тюрьме. "Кавказским узлом" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова с заседания.

В начале заседания Хачатряну был заменен адвокат. Так, предыдущей адвокат Натик Байбалаев просил суд заменить его в связи с необходимостью выезда за рубеж на лечение. Вместо него адвокатом была Радмилла Абдулова. Подсудимый не возражал против смены адвоката, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Далее был оглашен обвинительный акт, согласно которому Вагиф Хачатрян "в составе не предусмотренного законодательством Азербайджана вооруженного формирования, созданного из армян-националистов", проживающих в Карабахе и Армении 22 декабря 1991 года "совершили преступление геноцида в отношении местного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района (Аскеранского района)".

В результате этих преступлений, "совершенных против азербайджанского населения с нарушением международного гуманитарного права", в общей сложности были убиты 27 человек, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, два жителя села взяты в заложники, 340 человек насильственно изгнаны из села, жителям села был нанесен материальный ущерб в размере 13 568 060 манатов, а государству – 130 800 манатов. Хачатряну выдвинуты обвинения по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) УК Азербайджана, по которым ему грозит пожизненное заключение.

Прокурор поименно назвал имена всех погибших – 20 гражданских лиц и семь военных и полицейских, а также 30 других, помимо Хачатряна обвиняемых в совершении преступлений против жителей Мешали.

При этом Хачатрян заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. "Проживавшие там азербайджанцы были мне близки, я их всех знал. Но я не участвовал там в боевых действиях", - сказал Хачатрян.

Житель села Мешали Ильхам Гасымов рассказал о событиях захвата села в декабре 1991 года. "Было раннее утро. Нас окружили со всех сторон. Выпало много снега. Снежный покров достигал колена. В ходе атаки на село были убиты дети, старики. Был убит мой отец Халил. Они знали, что он охотник, умеет прицельно стрелять и потому его сразу убили. Жительницу села Нубар Халилову ранили в ногу, а ее мужа убили. Она сказала, что в них стреляли боевики из отряда Вагифа. А теперь он здесь говорил, что не участвовал в нападении на село. Разве у них в селе был другой Вагиф?", - рассказал Гасымов.

По его словам, он был в селе в отряде самообороны. "Мои племянники вместе с другими детьми остались в школе. Они прятались там. Я охранял школы, чтобы армяне не вошли в школу. Там и я был ранен. Мы сражались за каждую улицы. Но боеприпасов у нас было мало. Спустя три часа мы покинули село", - отметил потерпевший.

Еще один потерпевший, бывший сотрудник полиции Камран Раджабов сказал, что до начала конфликта в 1988 году между азербайджанцами и армянами, проживавшими в селах по соседству были "дружественные отношения"."Но потом , армяне стали вести себя враждебно. Они забрасывали на дороге наши машины, перегораживали нам дорогу. В тот день, они внезапно напали на село. Пуля летели на нас как дождь. Вагиф тогда у них был среди командиров. Они полностью уничтожили одну семью – 17-летнюю девушку, отца и мать. Силы были не равны. Они были хорошо вооружены. А у нас не хватало оружия, патронов", - рассказал потерпевший.

Барат Новрузов при захвате Мешали был взят в заложники. По словам потерпевшего, при нападении на село были убиты его мать, отец, сестра, племянник, брат. Он утверждает, что его схватили и избили "Вагиф Хачатрян и его брат Арамис, однако ему удалось убежать от них.

Погибшего в Мешали Мусу Гонагова в суде в качестве правопреемника представлял его брат Шакир Гонагов. "Мой брат был в отряде самообороны. Он защищал село до конца, прикрывал людей, чтобы они могли уйти. Вагиф участвовал в захвате села. Я требую его наказать пожизненным заключением", - отметил Гонагов.

Арзу Гасымова сообщила, что за три нападения до села ее отец перевез из Мешали в Лачин. "Моего отца убили в селе, мать была тяжело ранена. Она знала дорогу и за ней многие жители ушли. Наши сельчане узнали в нападавших Вагифа и других армян из села Бадара. Они напали на нас, хотя мы многие годы были соседями", - отметила Гасымова.

По словам потерпевшего Сулеймана Махмудова, брат Вагифа Хачатряна Арамис через громкоговоритель требовал от жителей покинуть села. "Они пытались нас окружить, но полностью не смогли сделать это. Мы смогли вывести стариков, женщин, детей. К сожалению, спасти всех не удалось. Погибли моя мать, сестра, племянник, двоюродный брат. Среди тех, кто напал был и Вагиф, который сегодня пытается отрицать свое участие в этих преступлениях", - сказал махмудов.

Потерпевший Эльдар Салманов опознал Вагифа Хачатряна среди нападавших на село. "Нападение было внезапным. Они подожгли дом тети Гончи, дяди Аваза. Прямо у нас на глазах подожгли дом дяди Новруза, всех, кто пытался выбраться горящего дома, расстреливали. Когда мы выезжали из села, нам перегородил путь Вагиф. Мы обрадовались, думали, что он нас узнает, потому что он часто приходил в село в гости. Но он начал стрелять в нас", - сказал потерпевший.

Рамин Садыгов сообщил, что в ходе нападения на село были убиты его дедушка и бабушка, а сам он был взят в заложники. "Армянин по имени Гриша меня повел через лес в свой дом, у него в руках ружье. Он хотел обменять меня на кого-то из своих родственников. Я месяц оставался в плену. Тогда я часто слышал от армян имя некоего Вагифа. Спустя месяц меня обменяли в Аскеране", - сказал Садыгов.

Хачатрян, хотя и был обеспечен адвокатом, но все понимал. Переводчик только иногда подходил к нему с каким-то документов и разъяснял.

В ходе заседания Хачатрян периодически по-русски и по-азербайджански произносил реплики о своей не причастности к инкриминируемым ему преступлениям. А однажды он по азербайджански заявил: "Клянусь Аллахом, меня там не было".

Следующее заседание назначено на 18 октября.

29 июля на КПП "Лачин" был задержан 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян, который направлялся на лечение в Армению. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Позже Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить информацию о нем. Евросуд 9 августа передал Еревану предоставленную Баку информацию о Хачатряне.

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