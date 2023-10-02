Дело Вагифа Хачатряна передано в суд

02 октября 2023, 12:02

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В Бакинский военный суд направлено дело в отношении жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, обвиняемого в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

Как информировал "Кавказский узел", 29 июля на КПП "Лачин" был задержан 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян, который направлялся на лечение в Армению. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Позже Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить информацию о нем. Евросуд 9 августа передал Еревану предоставленную Баку информацию о Хачатряне.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Вагифа Хачатряна завершено и его материалы направлены в Бакинский военный суд. Потерпевшими по делу признаны 59 человек, сообщило сегодня агентство АПА.

Дело Хачатряна будет рассматриваться под председательством судьи Джамала Рамазанова. Дата заседания суда пока неизвестна, отметило сегодня издание Media.az.

Следствие считает, что Вагиф Хачатрян 22 декабря 1991 года принимал участие в массовом убийстве жителей села Мешали Ходжалинского района. Согласно материалам дела, были убиты 25 человек, ранены – 14, а 358 жителей села стали беженцами. Хачатрян обвинен по статье 103 УК Азербайджана "Геноцид" и статье 107 УК Азербайджана "Депортация или принудительное переселение населения", уточнило издание.

"Кавказский узел" также писал, что 28 августа азербайджанские силовики задержали на КПП "Лачин" студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Им было вменено оскорбительные действия в отношении государственного флага Азербайджана. 7 сентября, после истечение срока ареста, они были освобождены и доставлены в Армению.

Напомним, 1 октября стало известно, что Баку объявил в международный розыск бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна и бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна. При этом 29 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Баку счел этот иск неприемлемым.

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