Карабахские студенты доставлены в Армению после ареста в Азербайджане

07 сентября 2023, 17:50

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Трое карабахских студентов по истечении срока ареста в Азербайджане освобождены и доставлены в Армению, сообщила прокуратура Азербайджана. Омбудсмен Нагорного Карабаха подтвердил, что студенты при содействии российских миротворцев прибыли в Армению.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Армения обратилась по поводу задержания в Европейский суд по правам человека, он обязал Азербайджан до 7 сентября предоставить информацию о местонахождении и состоянии молодых людей.

Студенты были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды и надругательстве над государственным флагом. В связи "с признанием вины", "чистосердечным раскаянием" и "с учетом возраста" задержанных они были освобождены от уголовного преследования, однако привлечены к административной ответственности за распространение в интернете своих противоправных действий и арестованы на 10 суток. Арестованные не имеют претензий к условиям содержания, 29 августа они смогли связаться по телефону со своими семьями, сообщил офис омбудсмена Азербайджана.

Карабахские студенты по истечению срока административного ареста сегодня были освобождены с места заключения, сообщила пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В сопровождении сотрудников Генеральной прокуратуры и МВД в соответствии с требованиями законодательства Азербайджана им был обеспечен переход через ППП "Лачин" в Республику Армения", - далее говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла"

Согласно тому же источнику, молодые люди "не имели жалоб на условия содержания и обращение" с ними.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские и российские эксперты отметили, что административный арест задержанных в Лачинском коридоре карабахских футболистов является мягким наказанием. По их мнению, Азербайджан таким образом пытается продемонстрировать гибкость в отношении к жителям армянской части Карабаха на фоне международного внимания к ситуации.

Омбудсмен Нагорного Карабаха подтвердил возвращение студентов. "Около 17.45 (16.45 мск) азербайджанская сторона вернула студентов Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна. Передача на армянскую сторону состоялась на мосту Хакари с участием российских миротворцев. Студенты проехали в Республику Армения", - сообщил сегодня Гегам Степанян на своей странице в Facebook*.

Он отметил, что "самовольное лишение свободы мирных жителей, в частности Вагифа Хачатряна, Рашида Бегларяна" и троих студентов подтверждает, что азербайджанский незаконный контрольно-пропускной пункт, расположенный возле моста Хакари, представляет прямую и неопровержимую угрозу "физическому существованию и защите основных прав гражданского населения Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла")".

После открытия пункта пропуска в Лачинском коридоре азербайджанские пограничники задержали уже четырех жителей Нагорного Карабаха. Претензии к задержанным возникают как в связи с действиями, которые грозят административными арестами, так и с обвинениями в участии в вооруженном конфликте. Кого и почему задерживают на КПП, и в чем винят российских миротворцев, рассказывается в справке «Кавказского узла» "Главное о задержанных в Лачине жителях Карабаха".

Напомним, что после задержания Вагифа Хачатряна Генпрокуратура Азербайджана заявила,что он обвиняется в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

Рашид Бегларян был задержан на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Забух (армянское название - Ахавно, - прим. "Кавказского узла") Лачинского района. По данным правительства Нагорного Карабаха, Бегларян заблудился и попал на территорию, подконтрольную Азербайджану. 2 августа Армения подала запрос в ЕСПЧ о применении промежуточных мер для защиты прав задержанного. Азербайджанские правозащитники сочли возможным освобождение задержанного в Лачинском коридоре, если он нарушил границу непреднамеренно.

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