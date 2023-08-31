Европейский суд обязал Азербайджан представить информацию о трех задержанных студентах

31 августа 2023, 16:55

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Азербайджан до 7 сентября должен сообщить Европейскому суду по правам человека о местонахождении и состоянии трех студентов, задержанных на мосту Хакари, сообщил сегодня Офис представителя Армении по международно-правовым вопросам.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Они были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды и надругательстве над государственным флагом. В связи "с признанием вины", "чистосердечным раскаянием" и "с учетом возраста" задержанных они были освобождены от уголовного преследования, однако привлечены к административной ответственности за распространение в интернете своих противоправных действий и арестованы на 10 суток. Арестованные не имеют претензий к условиям содержания, 29 августа они смогли связаться по телефону со своими семьями, сообщил офис омбудсмена Азербайджана.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские и российские эксперты отметили, что административный арест задержанных в Лачинском коридоре карабахских футболистов является мягким наказанием. По их мнению, Азербайджан таким образом пытается продемонстрировать гибкость в отношении к жителям армянской части Карабаха на фоне международного внимания к ситуации.

Европейский суд по правам человека потребовал у Азербайджана предоставить информацию о трех мирных жителях Нагорного Карабаха, задержанных на мосту Хакари.

ЕСПЧ дал Азербайджану время до 7 сентября, чтобы предоставить сведения о трех задержанных 28 августа, сообщил сегодня Офис представителя Армении по международно-правовым вопросам. "Азербайджан обязан предоставить суду информацию о местонахождении этих людей, об условиях их содержания, состоянии здоровья, о полученной медицинской помощи, а также о предпринимаемых усилиях по их возвращению", - отметил представитель Армении.

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