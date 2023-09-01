01 сентября 2023, 20:29

Представители Красного Креста посетили арестованных в Азербайджане карабахских студентов

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Сотрудники Красного Креста встретились с арестованными тремя студентами из Нагорного Карабаха, молодые люди смогли поговорить с родными.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Армения обратилась по поводу задержания в Европейский суд по правам человека, он обязал Азербайджан до 7 сентября предоставить информацию о местонахождении и состоянии молодых людей.

Студенты были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды и надругательстве над государственным флагом. В связи "с признанием вины", "чистосердечным раскаянием" и "с учетом возраста" задержанных они были освобождены от уголовного преследования, однако привлечены к административной ответственности за распространение в интернете своих противоправных действий и арестованы на 10 суток. Арестованные не имеют претензий к условиям содержания, 29 августа они смогли связаться по телефону со своими семьями, сообщил офис омбудсмена Азербайджана. 

Представители Международного комитета Красного Креста посетили в Азербайджане задержанных на мосту Хакари трех студентов–футболистов,  сообщила глава коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

"Задержанных троих молодых людей  представители нашей организации в Баку посетили 30 и 31 августа"  - привело ее слова агентство News.Am. Аматуни добавила, что всем арестованным была предоставлена возможность связаться с родственниками.

Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские и российские эксперты отметили, что административный арест задержанных в Лачинском коридоре карабахских футболистов является мягким наказанием. По их мнению, Азербайджан таким образом пытается продемонстрировать гибкость в отношении к жителям армянской части Карабаха на фоне международного внимания к ситуации.

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Примечание:

"Политологи исключили вину миротворцев в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе", "Президент Нагорного Карабаха объявил о своей отставке", "Жители Нагорного Карабаха отказались принимать азербайджанский гуманитарный груз от миротворцев".

Автор: "Кавказский узел"

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