Аналитики объяснили гибкостью Баку мягкое наказание карабахским футболистам

30 августа 2023, 19:06

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Административный арест задержанных в Лачинском коридоре карабахских футболистов является мягким наказанием, Азербайджан таким образом пытается продемонстрировать гибкость в отношении к жителям армянской части Карабаха на фоне международного внимания к ситуации, сочли азербайджанские и российские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Они были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды и надругательстве над государственным флагом. В связи "с признанием вины", "чистосердечным раскаянием" и "с учетом возраста" задержанных они были освобождены от уголовного преследования. Вместе с тем они были привлечены к административной ответственности за распространение в интернете своих противоправных действий и арестованы на 10 суток. Арестованные не имеют претензий к условиям содержания, 29 августа они смогли связаться по телефону со своими семьями, сообщил офис омбудсмена Азербайджана.

Азербайджанские политологи назвали политическим решение по делу о надругательстве над флагом

Освобождение молодых армянских футболистов из Карабаха от уголовной ответственности в Азербайджане и назначение им более мягкого административного наказания в виде 10 суток ареста было политическим решением, а не правовым актом, считает азербайджанский юрист, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли.

"Они совершили уголовно наказуемые деяния – "надругательство над азербайджанским флагом" на почве "национальной ненависти и вражды". Их "чистосердечное признание" и "раскаяние в содеянном" не является основанием для освобождения от уголовной ответственности на этапе следствия. Эти факторы могут лишь учитываться в суде как смягчающие обстоятельства. Абсолютно нелогично освобождение обвиняемых от уголовной ответственности за совершение деяний, предусматривающих наказание в виде лишения свободы за "надругательством над флагом" - до года лишения свободы, и еще три года тюремного срока за "разжигание национальной ненависти и вражды", и назначение при этом 10 суток ареста за распространение видеокадров их этих преступных действий. Это не правовое, а политическое решение", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Косвенным свидетельством политического характера решения стало то, что в провластных СМИ еще до решения суда о предполагаемом аресте задержанных на 10 суток и распространения официального сообщения прокуратуры, появилась информация, что задержанные, с учетом признания вины и молодого возраста будут подвергнуты 10-дневному аресту, отметил Мамедли.

Возможные мотивы данного "политического решения", Мамедов объяснил "напряженной ситуацией вокруг Карабаха". "Сейчас ситуация вокруг Карабаха и без того накалена. И возможно, чтобы ее еще более не обострять, власти Азербайджана решили ограничиться мягким наказанием. Это также месседж , что если карабахские армяне будут вести себя конструктивно в диалоге с Баку по их реинтеграции в азербайджанское общество, то могут рассчитывать на аналогичные встречные шаги. Азербайджан дает понять, что армяне Карабаха не замешанные в военных преступлениях или преступлениях против человечности могут рассчитывать на освобождение от ответственности за нарушение других законов Азербайджана. К примеру, если военный служил там в армии, которая считается в Азербайджане незаконной, но не совершал других преступлений, не издевался над пленными, не пытал их, не убивал людей, то он может не преследоваться Баку", - подчеркнул он.

Это конечно не будет касаться таких случаев, как было с Вагифом Хачатряном, который обвиняется в убийствах и погромах гражданского населения в селе Мешяли в 1992 году, добавил юрист. "Арест молодых людей на 10 суток является назиданием тем, кто продолжает демонстративно проявлять не уважение к Азербайджану. Месседж им заключается в том, что воздерживайтесь от таких деяний, ибо однажды и вас могут задержать и передать следствию", - отметил Мамедли.

Руководитель центра "Женщина, мир и безопасность" при Обществе защиты прав женщин Азербайджана Диляра Эфендиева назвала освобождение трех армян от уголовного преследования "жестом доброй воли азербайджанского государства". "Это решение показало, что Азербайджан может прощать лиц, которые совершили не тяжкие уголовные деяния, поддавшись националистическим порывам, по причине молодости еще не до конца осознавали ответственность за последствия своих противоправных действий", - сказала Эфендиева корреспонденту "Кавказского узла".

Однако, на ее взгляд, отсутствие уголовного наказания в этом случае еще не означает, что правоохранительные органы Азербайджана будут всегда так поступать. "Если жест доброй воли Баку не будет должен образом оценен, и провокации и действия преступного характера против Азербайджана армянскими жителями Карабаха будут продолжаться, то, лица совершившие подобные деяния, понесут наказание по всей строгости закона. И конечно же никаких поблажек не будет к обвиняемым в военных преступлениям, к таким как Вагиф Хачатрян, они обязательно будут предаваться суду", - отметила Эфендиева.

29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

Российские эксперты поспорили о перспективах дела Вагифа Хачатряна

Руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков заявил о значительной разнице между инцидентом с армянскими футболистами и арестом Вагифа Хачатряна. "Публичное надругательство над государственным флагом Азербайджана – несомненно, преступление, и совершившие его должны понести наказание. Однако это уже в компетенции судебной системы и властей Азербайджана, какого уровня строгости. И уж точно это деяние ни в коей мере нельзя сравнивать с тем, что инкриминируется Вагифу Хачатряну", - отметил он, подчеркнув, что Хачатрян обвиняется в военных преступлениях.

Политолог полагает, что следствие определит степень участия Хачатряна в данных преступлениях, а суд примет во внимание его почтенный возраст и состояние здоровья. "Согласно международному праву и подписанному в ноябре 2020 года трехстороннему заявлению, на Карабах распространяется суверенитет Азербайджана. По очевидным и объективным причинам часть Карабаха, где компактно проживают представители армянского этноса, де-факто неподконтрольна Баку – здесь продолжает осуществлять контроль Ереван через не имеющие легитимности в Азербайджане органы местной власти. Поэтому Азербайджан не просто отпускает вышеупомянутых футболистов, а депортирует их в Армению. Очевидно, им на время или навсегда будет запрещен и въезд на территорию Карабаха", - отметил Арьков.

По его словам, это можно считать жестом доброй воли со стороны народа и руководства Азербайджана, которые стремятся к заключению мира с Арменией и к переходу от состояния поствоенной конфронтации к добрососедству. "В этой связи предположу, что и наказание для Вагифа Хачатряна (также с учетом его возраста и здоровья) будет максимально мягким – депортация", - отметил Арьков. Однако, по его мнению это возможно при условии публичного покаяния Хачатряна за совершенные преступления", - заключил Арьков.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, в свою очередь, уверен, что наказание для Хачатряна не будет мягким. "Он подозревается в участии в военных преступлениях, в том числе против мирного населения Азербайджана. Соответственно это совершенно другая категория преступлений и мера ответственности перед законом в Азербайджане. Ожидать таких мягких подходов не стоит. Наоборот, это сигнал тем людям, которые принимали непосредственное участие в вооруженных действиях против Азербайджана в первой и во второй карабахских войнах о том, что Азербайджан будет последователен в этом", - резюмировал Притчин.

В принятии же более мягкого решения по армянским футболистам из Карабаха, на взгляд Притчина, сыграли роль несколько аспектов. "Серьезная реакция была в тех странах, которые симпатизируют Армении. Кроме того, важным аспектом для Азербайджана было показать готовность к гибкому подходу к своим потенциальным гражданам из числа армянского населения Карабаха, тех районов, которые сейчас контролируются российским миротворческим контингентом. Не было необходимости проявлять жесткость в этом деле, так как правонарушение хоть и серьезное, но не тяжкое, не связанное с угрозой жизни, поэтому возможно было проявить гуманный подход", - заявил он.

По мнению Притчина, само задержание продемонстрировало то, что Азербайджан отслеживает происходящее среди населения на территориях Карабаха. "Нужно было заявить о неминуемости наказания", - добавил он.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна с требованием принять промежуточные меры в отношении Азербайджана. 29 августа агентство Report.Az cо сылкой на полномочного представителя Азербайджана при Страсбургском суде, заместителя председателя Верховного суда Азербайджана Чингиза Аскерова сообщило, что ЕСПЧ отклонил обращение Армении касательно Вагифа Хачатряна.

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