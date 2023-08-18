Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с задержанием Гагика Восканяна

18 августа 2023, 03:11

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Правительство Армении попросило Европейский суд по правам человека применить в отношении Азербайджана промежуточные меры в связи с пленением на границе армянского резервиста Гагика Восканяна.

"Кавказский узел" писал, что Минобороны Азербайджана заявило 16 августа о задержании армянского военнослужащего с оружием. Ведомство назвало задержанного Гагика Восканяна членом разведывательно-диверсионной группы. Минобороны Армении выясняет, как 40-летний армянский резервист оказался на азербайджанской стороне.

Задержанный в Азербайджане резервист Гагик Восканян участвовал в тренировочных сборах. 16 августа он самовольно покинул боевую позицию, после чего оказался на азербайджанской стороне, сообщило со ссылкой на Минобороны Армении информагентство News.am.

Ереван обратился в Европейский суд по правам человека для применения к Азербайджану промежуточной меры в связи с пленением военнослужащего, сообщило со слов сотрудницы офиса представителя Армении по международно-правовым вопросам Асмик Самвелян издание Aysor.

Самвелян добавила, что офис продолжает работу по делу жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна, задержанного азербайджанцами во время медицинской эвакуации по Лачинскому коридору. "Армянская сторона представила свои возражения и позиции в установленный судом срок", - сказала она.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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