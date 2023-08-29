Арестованным студентам из Карабаха позволили связаться с родными

29 августа 2023, 20:59

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Трое студентов, которые были задержаны на азербайджанском пропускном пункте и арестованы на 10 дней, не имеют претензий к условиям содержания. Сегодня они смогли связаться по телефону со своими семьями, сообщил офис омбудсмена Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики 28 августа задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Они были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды (статья 283.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательство над государственным флагом (статья 324 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщила генеральная прокуратура. В связи «с признанием вины», «чистосердечным раскаянием» и «с учетом возраста» задержанных они были освобождены от уголовного преследования. Вместе с тем, они были привлечены к административной ответственности за распространение в Интернете своих противоправных действий и арестованы на 10 суток.

В рамках Национального превентивного механизма по предотвращению пыток при омбудсмене Азербайджана с участием самой уполномоченной по правам человека Сабины Алиевой 29 августа состоялось посещение пункта лиц, арестованных в административном порядке. Цель визита группы, в составе которой были также врачи и психологи - знакомство с условиями содержания арестованных, обращения с ними и обеспечение их прав сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках мониторинга были приняты Ален Саргсян, Ваге Овсепян и Левон Григорян, которые были задержаны на погранично–пропускном пункте "Лачин" и арестованы в административном порядке на 10 дней. Им "в конфиденциальном порядке были разъяснены их права, предоставлена информация о полномочиях омбудсмена, предоставлены международные акты в сфере прав человека на их родном языке, выслушаны их обращения", сказано в сообщении аппарата омбудсмена.

В сообщении отмечается, что задержанные "выразили удовлетворение условиями содержания, лечением, питанием, а также медицинской и психологической помощью". "В ходе посещения задержанным была предоставлена возможность поговорить по телефону с членами их семей", - далее указано в пресс-релизе.

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