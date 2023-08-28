Карабахские студенты арестованы в Азербайджане на 10 суток

28 августа 2023, 21:57

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Уголовное преследование трех карабахских студентов по делу о надругательстве над флагом Азербайджана прекращено в связи с их раскаянием. Они помещены под административный арест на 10 суток за размещение в интернете видео этого инцидента, и по отбытии ареста будут выдворены из страны, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу. Карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей.

Источник в в прокуратуре Азербайджана сообщил, что три спортсмена из Нагорного Карабаха задержаны на пункте пропуска "Лачин" в связи с уголовным делом о надругательстве над государственным флагом Азербайджана и возбуждении вражды. "В 2021 году в интернете были распространены кадры надругательства над азербайджанским флагом. Футболисты так называемой команды "Мартуни Аво" демонстративно наступали на азербайджанский флаг, то есть оскорбляли символ азербайджанского государства. В Азербайджане это уголовно наказуемое деяние. При этом, они сделали это на почве межнациональной ненависти к азербайджанцам. Уже тогда генеральная прокуратура Азербайджана отреагировала, и в декабре 2021 года по факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Очевидно, в ходе расследования были установлены личности участников этого преступления, и они были объявлены в розыск. И вот сегодня при пересечении границы трое из них были выявлены и задержаны", - сказал источник на условиях анонимности.

Трое жителей Карабаха были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды (статья 283.2.3 Уголовного кодекса Азербайджана) и надругательство над государственным флагом (статья 324 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщило сегодня ведомство.

"На основании обоснованных подозрений по расследуемому уголовному делу было принято постановление о привлечении граждан Республики Армения - Алена Саргсяна 2001 года рождения, Вахе Ховсепяна 2003 года рождения и Левона Григоряна в качестве обвиняемых. Они были объявлены в международный розыск и постановлением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста. 28 августа указанные лица были задержаны военнослужащими Государственной пограничной службы в погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы", - сказано в пресс-релизе, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Право на защиту привлеченных к следствию лиц было обеспечено. В ходе допроса они признали вину и заявили, что искренне раскаиваются и в будущем не совершат подобных действий, отметило ведомство. "Учитывая возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние с чистосердечным признанием, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, применив принцип гуманизма, уголовное преследование в их отношении было прекращено", - подчеркивается в сообщении.

Однако "несмотря на запрет размещения информации, открыто призывающей к национальной, расовой или религиозной ненависти и вражде" видеозапись надругательства над флагом была размещена интернете, отметило ведомство. "В связи с указанными действиями соответствующим постановлением Генеральной прокуратуры было возбуждено административное производство по статье о размещении в интернет запрещенной к распространению информации ( статья 388-1 Кодекса об административных проступках Азербайджана) и постановлением суда в отношении них был применен административный арест сроком на 10 дней. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджанской Республики", - сказано в заключение сообщения. Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее азербайджанский правозащитник Расул Джафаров не исключил, что прокуратура может переквалифицировать уголовное дело в отношении трех задержанных карабахских спортсменов в административное правонарушение. В КоАП Азербайджана не предусмотрена ответственность за надругательство над флагом и разжигание межнациональной розни, заявил он "Кавказскому узлу". При этом юрист не исключил, что прокуратура может переквалифицировать деяния задержанных на какое-либо другое административное правонарушение.

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