Карабахские активисты потребовали освободить задержанных в Лачинском коридоре

28 августа 2023, 20:59

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Активисты из Нагорного Карабаха начали бессрочный пикет у посольства России в Ереване с требованием об освобождении трех студентов, которые были задержаны сегодня на азербайджанском КПП. Представители посольства отказались встретиться с протестующими, сообщили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска трех этнических армян, жителей Нагорного Карабаха, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению, одного из них зовут Ален Саргсян. Все они футболисты мартунинского клуба "Аво". Источник в прокуратуре Азербайджана сообщил, что три спортсмена из Нагорного Карабаха задержаны на пункте пропуска "Лачин" в связи с уголовным делом о надругательстве над государственным флагом Азербайджана и возбуждении вражды.

Карабахские активисты начали сидячий пикет возле посольства России в Ереване с требованием предпринять конкретные шаги по возвращению студентов, которые направлялись из Нагорного Карабаха в Армению, но были задержаны на азербайджанском КПП. Акция спонтанно была организована после того, как стало известно об инциденте на мосту Хакари с армянскими футболистами, Сбор возле посольства России в Ереване координировался в социальных сетях.

Как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Лиана Петросян, на 20.15 (19.15 мск) у посольства России собрались более 70 человек. Основное требование участников акции - вернуть армянских футболистов на родину. "Эти ребята выехали и направлялись в Армению под ответственность и гарантией российских миротворцев, поэтому наше требование обращено именно к ним. Миротворцы обязаны оставаться приверженными взятым на себя обязательствам - вернуть ребят и гарантировать безопасность армян", - отметила Петросян.

Она сообщила, что связалась с представителем посольства по телефону и попросила о встрече в посольстве, чтобы активисты выдвинули свои требования. Представитель посольства предложил передать требования в письменном виде. К самим активистам никто из посольства не вышел.

Участники протестной акции в ходе пикета перекрыли примыкающую к посольству улицу ина протяжении получаса движение на этом участке улицы было перекрыто. Участник акции протеста Давид Саркисян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что полиция призывала активистов разблокировать дорогу, после долгих переговоров улица была освобождена.

Активисты продолжают пикет у посольства. "Не исключается, что и ночью останемся тут", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции.

Еще двое студентов армянских вузов, которые не смогли пересечь азербайджанский КПП - Ваге Овсепян и Левон Григорян, сообщил сегодня омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

По его данным, сегодня в сопровождении российских миротворцев из Нагорного Карабаха выехали 170 человек. "Ален Саргсян с применением силы был увезен азербайджанской стороной в неизвестном направлении", - отметил Степанян.

Кроме Саргсяна из группы, выехавшей в Армению, еще пятерых армян азербайджанцы уводили в расположенную возле незаконного КПП специальную комнату на допрос, в ходе которого задавали вопросы о целях поездки поездки в Армению, об экономическом положении Нагорного Карабаха и Армении, сообщил Степанян.

Азербайджанский незаконный КПП на мосту Хакари - прямая и неоспоримая угроза жителям Нагорного Карабаха, отметил омбудсмен. По его словам, 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся в осаде, лишены возможности защиты основных прав человека.

Правовые и политические гарантии как Красного Креста, так и российских миротворцев недостаточны для защиты

прав жителей Нагорного Карабаха, отметил омбудсмен. Он потребовал предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности гуманитарного передвижения жителей Нагорного Карабаха и немедленного возвращения задержанных на мосту Хакари.

Гегам Степанян также заявил, что без таких гарантий со стороны Красного Креста и российских миротворцев транспортировка гражданских лиц должна быть прекращена.

Напомним, 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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