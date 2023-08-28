Источник в прокуратуре Азербайджана назвал причину задержания карабахских спортсменов

28 августа 2023, 19:02

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Три спортсмена из Нагорного Карабаха задержаны на пункте пропуска "Лачин" в связи с уголовным делом о надругательстве над государственным флагом Азербайджана и возбуждении вражды, сообщил источник в прокуратуре Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студента Алена Саргсяна, который в сопровождении российских миротворцев направлялся в Армению, чтобы продолжить обучение в Ереване. Также были задержаны еще два молодых человека - они, как и Саргсян, футболисты мартунинского клуба "Аво", сообщили в представительстве Нагорного Карабаха в Армении.

Азербайджанские пограничники задержали трех жителей Нагорного Карабаха в связи с уголовным делом об оскорблении государственного флага Азербайджана и разжигании межнациональной ненависти. Речь идет об инциденте двухлетней давности, когда футболисты команды «Мартуни Аво» вытирали ноги о флаг Азербайджана при выходе из раздевалки, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в органах прокуратуры Азербайджана.

"В 2021 году в интернете были распространены кадры надругательства над азербайджанским флагом. Футболисты так называемой команды «Мартуни Аво» демонстративно наступали на азербайджанский флаг, то есть оскорбляли символ азербайджанского государства. В Азербайджане это уголовно наказуемое деяние. При этом, они сделали это на почве межнациональной ненависти к азербайджанцам. Уже тогда генеральная прокуратура Азербайджана отреагировала, и в декабре 2021 года по факту было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. Очевидно, в ходе расследования были установлены личности участников этого преступления, и они были объявлены в розыск. И вот сегодня при пересечении границы трое из них были выявлены и задержаны", - сказал источник на условиях анонимности, поскольку его должность не позволяет выступать с официальными комментариями для прессы.

Получить комментарии в пресс-службах Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось, до конца рабочего дня в обоих ведомствах не отвечали на телефонные звонки.

О том, что три армянских футболиста задержаны в связи с уголовным делом, возбужденным в 2021 году, сообщило сегодня и азербайджанское агентство Trend, не указав источник своих сведений. Уголовное дело было возбуждено по статьям 283.2.3 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенное организованной группой) и 324 (оскорбительные действия в отношении государственного флага или государственного герба Азербайджана) Уголовного кодекса, говорится в публикации агентства.

Согласно законодательству, задержанные на погранпунктах в связи с розыском должны передаваться ведомству, расследующему их уголовное дело, - в данном случае органам прокуратуры, сказал корреспонденту "Кавказского узла" азербайджанский адвокат и эксперт в области права, глава Бакинского Клуба прав человека Расул Джафаров.

"Согласно процессуальным нормам, подозреваемым должны быть предъявлены обвинения и избрана мера пресечения. С учетом того, что подозреваемые на контролируемых властями страны территориях Азербайджана не имеют места проживания, то в отношении них вряд ли можно будет избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В случае ареста их заключат в один из трех СИЗО Пенитенциарной службы Азербайджана", - сказал Джафаров.

Агентство Trend не исключило, что задержанные будут привлечены к административной ответственности и "депортированы в Армению". О возможном скором освобождении задержанных сообщило и издание Сaliber.az. "Если информация нашего источника насчет того, что «футболисты» отсидят около 10 дней, после чего будут депортированы в Армению, верна, то это означает фактически первый случай амнистирования карабахских армян. Логика Баку заключается в том, что тем, кто не совершал военных преступлений, определенные поблажки могут быть сделаны", - говорится в публикации.

Вопрос о возможности освобождения подозреваемых находится в компетенции следственного органа, сказал Джафаров, однако затруднился назвать основание, по которому задержанные могут быть освобождены. "По обоим статьям УК, по которым было открыто уголовное дело в связи с надругательством над флагом Азербайджана, срок давности еще не истек. С другой стороны, на момент совершения этого преступления подозреваемые, судя по видеокадрам [надругательства над флагом], были уже в совершеннолетнем возрасте, то есть достигли 16 лет. То есть и по этим основаниям они также не могут быть освобождены от ответственности", - сказал Расул Джафаров.

Он отметил, что в КоАП Азербайджана не предусмотрена ответственность за надругательство над флагом и разжигание межнациональной розни. При этом юрист не исключил, что прокуратура может переквалифицировать деяния задержанных на какое-либо другое административное правонарушение.

Статья 324 УК Азербайджана предусматривает до года лишения свободы, статья 283.2.3 – от трех до пяти лет лишения свободы.

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