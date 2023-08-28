28 августа 2023, 17:20

Нагорный Карабах заявил о трех задержанных азербайджанскими силовиками в Лачинском коридоре

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Азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска "Лачин" трех молодых спортсменов, ехавших в Армению в сопровождении миротворцев, сообщила представитель властей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студента Алена Саргсяна, который в сопровождении российских миротворцев направлялся в Армению, чтобы продолжить обучение в Ереване, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

Азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска на мосту Хакари трех этнических армян, жителей Нагорного Карабаха, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь представительства Нагорного Карабаха в Армении Армине Айрапетян.

По ее словам, все трое, включая Алена Саркисяна, - футболисты мартунинского клуба "Аво".

Остальные пассажиры автобуса, ехавшие вместе с тремя задержанными, уже находятся в Горисе, информирует News.am.

Напомним, 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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