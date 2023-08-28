Нагорный Карабах заявил о трех задержанных азербайджанскими силовиками в Лачинском коридоре

28 августа 2023, 17:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска "Лачин" трех молодых спортсменов, ехавших в Армению в сопровождении миротворцев, сообщила представитель властей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские силовики сегодня задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студента Алена Саргсяна, который в сопровождении российских миротворцев направлялся в Армению, чтобы продолжить обучение в Ереване, сообщило правительство Нагорного Карабаха.

Азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска на мосту Хакари трех этнических армян, жителей Нагорного Карабаха, которые в сопровождении российских миротворцев ехали в Армению, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь представительства Нагорного Карабаха в Армении Армине Айрапетян.

По ее словам, все трое, включая Алена Саркисяна, - футболисты мартунинского клуба "Аво".

Остальные пассажиры автобуса, ехавшие вместе с тремя задержанными, уже находятся в Горисе, информирует News.am.

Напомним, 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.