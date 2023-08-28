Армянский студент задержан в пункте пропуска в Лачинском коридоре

28 августа 2023, 13:52

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Азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска "Лачин" студента Алена Саргсяна, который в сопровождении миротворцев направлялся в Ереван, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Азербайджанские силовики задержали в пункте пропуска в Лачинском коридоре студента Алена Саргсяна, 2001 года рождения, который направлялся в Армению в сопровождении российских миротворцев, сообщил сегодня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха, назвав это нарушением норм международного гуманитарного права.

"Достоверной информации о причинах похищения пока нет. Ален Саргсян – студент, который собирался в Ереване продолжить обучение", - говорится в сообщении Инфоштаба, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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