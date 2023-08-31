Главное о задержанных в Лачине жителях Карабаха

31 августа 2023, 13:35

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После открытия пункта пропуска в Лачинском коридоре азербайджанские пограничники задержали уже четырех жителей Нагорного Карабаха. Претензии к задержанным возникают как в связи с действиями, которые грозят административными арестами, так и с обвинениями в участии в вооруженном конфликте. Кого и почему задерживают на КПП, и в чем винят российских миротворцев, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Кого задерживают



29 июля на азербайджанском контрольно-пропускном пункте (КПП) "Лачин" был задержан азербайджанскими силовиками 68-летний житель Нагорного Карабаха Вагиф Хачатрян, сообщила Генпрокуратура Азербайджана .

По словам его дочери, Хачатрян ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП вначале увели его для беседы, а затем увезли в неизвестном направлении, передало ИА "АрменПресс" .

Спустя почти месяц, 28 августа, азербайджанские силовики задержали на КПП "Лачин" трех студентов, футболистов мартунинского клуба "Аво" Алена Саргсяна, Ваге Овсепяна и Левона Григоряна, которые в сопровождении российских миротворцев направлялись в Ереван на учебу, сообщила Генпрокуратура Азербайджана . 29 августа ведомство информировало, что суд в Азербайджане арестовал их на 10 дней.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. О последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Участие в боевых действиях и надругательство над флагом



Генпрокуратура Азербайджана заявила, что Вагиф Хачатнян обвиняется в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские правозащитники предположили, что Хачатрян был задержан в связи с тем, что его имя включено в непубличный список подозреваемых в военных преступлениях, который многие годы составляла Генпрокуратура Азербайджана.

Студенты Саргсян, Овсепян и Григорян были задержаны в связи с уголовным делом об оскорбительных действиях в отношении государственного флага Азербайджана. Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям о разжигании национальной ненависти и вражды (статья 283.2.3 УК Азербайджана) и надругательство над государственным флагом (статья 324 УК Азербайджана).

В связи "с признанием вины", "чистосердечным раскаянием" и "с учетом возраста" задержанных они были освобождены от уголовного преследования. Вместе с тем они были привлечены к административной ответственности за распространение в интернете своих противоправных действий и арестованы, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

Освобождение молодых армянских футболистов от уголовной ответственности и назначение им более мягкого административного наказания в виде 10 суток ареста было политическим решением, а не правовым актом, заявили азербайджанские юристы.

Реакция армян на задержания на КПП "Лачин"

Министерство иностранных дел (МИД) Армении назвало задержание Хачатряна грубым нарушением международного гуманитарного права. Армения обратилась в ЕСПЧ, а Нагорный Карабах потребовал от международных структур дать правовую оценку действиям Азербайджана. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о нем. 3 августа омбудсмен Азербайджана посетила Хачатряна, заявив, что он не имеет жалоб .

Жители Нагорного Карабаха и Армении неоднократно проводили акции протеста с требованием принять меры для освобождения Хачатряна. С таким требованием они выступили к властям Армении, Нагорного Карабаха, Красному Кресту и российским миротворцам. 29 июля студенты из Нагорного Карабаха объявили бессрочную акцию протеста у здания Красного Креста в Ереване с требованием принять меры для освобождения Хачатряна. 30 июля, МИД Азербайджана назвал необоснованными обвинения в нарушении международного права в связи с задержанием Хачатряна. 31 июля офис Красного Креста в Ереване был заблокирован карабахскими студентами .

Задержание студентов Саргсяна, Овсепяна и Григоряна также вызвало резонанс. 28 августа карабахские активисты организовали акцию протеста перед посольством России в Армении с требованием предпринять шаги для освобождения молодых людей.

Акция протеста в связи с задержанием азербайджанскими силовиками Саргсяна, Овсепяна и Григоряна также прошла 28 августа в Степанакерте. Участники митинга также потребовали принятия мер для их освобождения. На фоне акции протеста проводилось совещание парламента Нагорного Карабаха. После его завершения к протестующим вышел президент Араик Арутюнян. Он заявил, что Нагорный Карабах должен надеяться на самого себя и по вопросу со студентами, и по вопросу разблокировки Лачинского коридора. После этого митинг завершился .

29 августа в Ереване прошла еще одна акцию протеста, участники которой заявили, что российские военные несут ответственность за безопасный проезд жителей Нагорного Карабаха и обязаны предпринять все меры для возвращения похищенных студентов домой .

Примечания