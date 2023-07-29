Дочь Хачатряна рассказала о его задержании на азербайджанском КПП

Вагиф Хачатрян ехал в Армению, чтобы сделать операцию на сердце, и плохо себя чувствовал при проверке документов, но сотрудники азербайджанского КПП вначале увели его для беседы, а затем увезли в неизвестном направлении, сообщила дочь задержанного. Правозащитники назвали задержание Хачатряна нарушением международного гуманитарного права.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля МИД Азербайджана заявил, что власти страны готовы возобновить пропуск машин МККК через пункт пропуска "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест перевез по Лачинскому коридору 11 тяжелобольных пациентов.

Пациенты, которых МККК перевозил в Армению на лечение, возле азербайджанского КПП на мосту Хакари ожидали свои паспорта. Документы вернули всем, кроме ее отца, сообщила дочь 68-летнего Вагифа Хачатряна радио "Азатутюн"*.

По ее словам, сотрудники Красного Креста спросили, почему не возвращают паспорт Вагифа Хачатряна, им сказали, что через пять минут вернут. "Паспорт ждали около получаса, затем азербайджанцы сказали, что отца ведут на 15 минут в штаб для допроса. Я настаивала на том, чтобы тоже пойти с ним, но мне не позволили. С отцом пошел руководитель группы МККК. Через 10 минут сотрудник МККК вернулся без отца. Отца увезли в неизвестном направлении", - рассказывает дочь Хачатряна Цовинар.

По ее словам, информация об обвинении Хачатряна в тяжком преступлении не соответствует действительности - в те годы он был водителем и всю жизнь работал водителем, никогда не руководил людьми и никогда не был где-либо командиром.

В Армению, по словам Цовинар, ее отец должен был поехать на срочную операцию на сердце. "Уже у КПП он чувствовал себя плохо, еле стоял на ногах", - отметила она.

Красный Крест в рамках своих полномочий предпринимает соответствующие шаги для передачи Вагифа Хачатряна, рассказала журналистам руководитель коммуникационных программ делегации МККК Зара Аматуни. По ее словам, это первый подобный инцидент, ранее МККК удавалось безопасно перевозить людей, медицинский персонал или граждан, которые ранее изъявили желание воссоединиться со своими семьями. "Мы обращаемся со всеми вопросами к соответствующим органам путем диалога, он носит конфиденциальный характер, поэтому на данный момент никаких подробностей предоставить не можем", - отметила Аматуни.

МИД Армении назвал задержание азербайджанцами жителя Нагорного Карабаха, находящегося под международной гуманитарной защитой, грубым нарушением международного гуманитарного права. "Мы обеспокоены известием о том, что 68-летний пациент, которого в сопровождении МККК везли из Арцаха (самоназвание нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") в Армению для лечения, был похищен пограничной службой Азербайджана на незаконно установленном КПП", - написала в своем Twitter пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

Офис омбудсмена Армении сообщил, что защитник прав человека Армении Анаит Минасян связалась с Международным Комитетом Красного Креста, также она намерена обратиться в международные организации, наделенные мандатом защиты прав человека.

Бывший омбудсмен Армении, правозащитник Арман Татоян отметил, что азербайджанское присутствие в Лачинском коридоре является явно противоправным и преступным. "Сегодняшнее похищение военнослужащими Азербайджана 68-летнего мирного жителя, которого МККК перевозил из Арцаха в Армению, является военным преступлением. Это преступление, совершенное путем обмана, запрещено правилами, касающимися деятельности самого МККК", - написал он на своей странице в Facebook**.

По его словам, согласно существующей практике, перед перевозкой людей в Армению МККК информирует об этом азербайджанскую сторону и предоставляет список. Также были представлены и данные Хачатряна. "Азербайджанские военные намеренно обманным способом забрали к себе жителя Арцаха и похитили его. Очевидно, что его жизни угрожает опасность и что это было совершено с политическим расчетом", - заявил Татоян.

Правозащитник добавил, что подобные действия запрещены статьей 37 Дополнительного протокола Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II от 8 июня 1977 года).

То, что произошло с Хачатряном, лишнее подтверждение того, что присутствие азербайджанских военных является явно противоправным, указал Татоян. "Это источник новых преступлений: насильственных исчезновений, похищений людей. Речь идет о любом азербайджанском присутствии вблизи любого армянского населенного пункта", - подчеркнул он.

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