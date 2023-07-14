Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору

14 июля 2023, 21:26

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Сегодня впервые после запрета Азербайджана на проезд автомобилях Красного Креста через КПП "Лачин" на лечение в Армению доставлены 11 тяжелобольных пациентов из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 11 июля закрыл пункт пропуска "Лачин", назвав причиной попытки провоза Красным Крестом контрабандных товаров. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации, и что контракты с ними расторгнуты. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня, что власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров.

Международный комитет Красного Креста в Нагорном Карабахе сегодня перевез 11 больных в Армению для продолжения лечения, сообщил Минздрав непризнанной республики. "11 пациентов Республиканского медицинского центра вместе с сопровождающими были переведены сегодня в специализированные медицинские центры Армении при посредничестве и сопровождении МККК. На обратном пути восемь пациентов, которые в свое время были направлены в Армению для лечения в рамках государственного заказа, вернулись в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха- прим. "Кавказского узла") со своими спутниками на автомобилях МККК", - отметили в ведомстве.

На лечении в стационарах Нагорного Карабаха находится 41 ребенок, пять из них - в отделении неонатологии и реанимации и 99 взрослых, в том числе шесть в отделении реанимации, трое из которых находятся в критическом состоянии.

В Инфоштабе Нагорного Карабаха отметили, что сегодня возобновлена перевозка пациентов после запрета Азербайджана на проезд автомобилей МККК через КПП "Лачин". "До 180 пациентов ждут, когда их перевезут в специализированные медучреждения Республики Армения для получения немедленной медпомощи. До сегодняшнего дня при посредничестве Международного комитета Красного Креста из Арцаха в Армению были перевезены 620 пациентов, в сопровождении российских миротворцев - 70 больных", - отметили в Инфоштабе.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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